La caravana

“Muchos miembros de pandillas y algunas personas muy malas se mezclan en la caravana que se dirige a nuestra frontera sur. Regrese, no será admitido en los Estados Unidos a menos de que pase por el proceso legal. ¡Esta es una invasión de nuestro país y nuestros militares te están esperando!”, escribió Trump este lunes en su cuenta de la red social Twitter.

Por qué ahora

El diario The Washington Post dijo el viernes que el anuncio de Trump responde a una búsqueda por "aumentar los índices de aprobación” del Partido Republicano en las últimas semanas, cuando se juegan mantener el control del Congreso.

Pero no todos los republicanos aprueban los planes de Trump. “Estados Unidos siempre ha sido un faro de esperanza para aquellos que enfrentan la opresión y las represalias en casa. Nuestras leyes no requieren que Estados Unidos acepte a todos los solicitantes de asilo y no debemos intentar hacerlo. Pero cuando las personas se presentan en la frontera en busca de asilo, sus reclamos deben considerarse de manera justa y expedita, con la debida consideración de los factores que los impulsan a huir de sus países de origen”, dijo Daniel Garza, presidente del grupo conservador Iniciativa Libre.