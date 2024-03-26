Esa aplicación de celular no identifica a personas vacunadas que están a tu alrededor

En el video vemos una aplicación de detección de electrónicos conectados a bluetooth.

Es falso que se puedan detectar a las personas que han recibido una vacuna mediante una aplicación del celular, como parece mostrar un video compartido en Instagram. La herramienta que se utiliza en esa grabación sirve para detectar los dispositivos que tienen activado el sistema de conexión inalámbrica bluetooth, como aseguran los expertos consultados, y según se describe en la página de la propia aplicación, que se puede descargar en las tiendas virtuales de Apple y Android.

Durante la pandemia, una de las teorías conspirativas defendía que con las vacunas contra el covid-19 se estaba inyectando a la gente nanotecnología para controlarla a través de las redes 5G. Como verificamos en elDetector, todo eso es falso .

En el video analizado, de algo más de un minuto de duración y con más de 1,300 “me gusta”, una persona graba con un celular el paisaje y la gente en una playa de arena oscura cuando se le escucha decir que va a ver “cuántos vacunados hay”. A continuación, activa una aplicación de su celular que muestra en la pantalla una ventana con el fondo azul y el título “Scanned Devices” (dispositivos escaneados, en inglés). Bajo este, aparece un listado de combinaciones de 12 dígitos con números y letras en la izquierda, y de cifras negativas de dos dígitos en la derecha.

Luego, pasa a otra ventana en la que se lee que la “signal strength” (intensidad de la señal, en inglés) es “-96” y, debajo de este número vemos una de las combinaciones de 12 dígitos agrupados en parejas separadas por dos puntos ("78:F4:6D:C3:46:C2"). De nuevo se escucha al hombre, que asegura que tiene vacunados “a 19 metros, 28 metros, 7 metros, 15 metros”. Finalmente, cierra y abre de nuevo la aplicación y se vuelve a ver la primera ventana , pero con otras combinaciones de cifras: “Uh, aparecieron más vacunados”, añade.

“Está toda la gente registrada ya”, asegura. “Están todos ya patentados”, es lo último que se le escucha decir. La grabación termina con la pregunta escrita sobre fondo negro “¿Qué nos inyectan?”.

Una aplicación de detección de bluetooth

En elDetector nos pusimos en contacto vía email con un par de expertos. Carmen Botella, doctora en Telecomunicaciones por la Universidad de Valencia (España), nos dijo que lo que vemos en el video es “una aplicación que mide la intensidad de la señal recibida”, como puede ser la de los dispositivos con bluetooth.

Son herramientas, añade, que se pueden descargar en los celulares, “muy conocidas y por supuesto no se corresponden con ningún chip que tengamos implantado”. Lo normal, señala, es que estas aplicaciones detecten “cualquier dispositivo bluetooth que tenga en rango”, como pueden ser celulares, relojes inteligentes o auriculares inalámbricos que estén cerca.

Randall Berry , catedrático de Ingeniería Eléctrica e Informática en la Universidad Northwestern, responde en la misma dirección que Botella. En las tiendas de aplicaciones para celulares (como App Store o Google Play), comenta, “hay docenas de aplicaciones diferentes que hacen cosas similares” a lo que vemos en la grabación: detectar dispositivos conectados a las redes inalámbricas.

“No es de extrañar que en una playa abarrotada de gente se vean muchos dispositivos bluetooth ya que cosas como los auriculares, los relojes y teléfonos inteligentes pueden tener todos bluetooth, y una persona podría tener tres dispositivos bluetooth”, afirma.

Berry incluso facilita un enlace a la aplicación utilizada en el video, Bluetooth Scanner. En la sección de información sobre la misma se explica que si la instalas “te ayudará a encontrar cualquier dispositivo bluetooth”.

¿Qué son esos números?

El “-96”, indica Berry, es “una medida de la intensidad de la señal recibida”. Técnicamente, explica, se llama indicador de intensidad de señal recibida, (RSSI en inglés) y es una medida que representa el nivel de calidad de una señal bluetooth recibida en un dispositivo, según explica el documento que facilita la empresa MOKOBlue titulado “Entendiendo las medidas del RSSI de Bluetooth” .

Los valores de ese indicador (como como ese “-96” que se ve en el video) “están siempre en una escala logarítmica, son negativos y se miden en dBm [decibelios por milivatio]”, añade el documento.

“La señal siempre es mejor cuando el valor RSSI está más cerca de cero”, añade. Es decir, un valor “bastante bueno” está por debajo de -50 dBm, uno “bastante razonable” entre -70 y -80, y -100 “indica que no hay señal en absoluto”. Advierte, eso sí, que “el valor RSSI difiere significativamente entre los fabricantes de microchips”.

Sobre los números y letras "78:F4:6D:C3:46:C2", que aparecen en el listado de la primera pantalla a la izquierda y luego debajo de la intensidad de la señal, la doctora Botella revela que “corresponden al identificador MAC del dispositivo bluetooth”. Son 12 dígitos separados por dos puntos y “siempre aparecen así”. Cualquier dispositivo conectado a internet “tiene una dirección MAC asociada única”, añade.

“Es lo que se conoce como dirección MAC: una dirección que identifica a cada dispositivo bluetooth”, coincide Randall.

Conclusión

Es falso que la aplicación utilizada en ese video que circula en redes y parece analizar a personas en una playa sirva para detectar a quienes han recibido algún tipo de vacuna con la que supuestamente le inyectaron alguna tecnología que emite una señal. Lo que vemos es una herramienta de detección de dispositivos electrónicos (celulares, relojes inteligentes, auriculares) conectados a la red inalámbrica bluetooth, como aseguran los expertos consultados por elDetector y la misma información de la aplicación en la tienda virtual de Google. Lee aquí cómo escogemos y asignamos nuestras etiquetas en elDetector.

