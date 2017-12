Un grupo de expolicías encapuchados roban 26 fusiles, pistolas y municiones de un comando militar en Venezuela

En un video difundido en redes sociales, los hombres reclaman a los militares que se encontraban en la sede de la Guardia Nacional que se pusieran del lado del gobierno y no de los venezolanos que sufren la crisis que vive el país.

Un grupo de expolicías encapuchados irrumpió en una sede de la militar Guardia Nacional de Venezuela el lunes y robó 26 fusiles kalashnikov, tres pistolas y cientos de municiones que, aseguran, utilizarán para defender a los venezolanos, según se ve en un video que difundieron en Twitter.

"Operación Génesis, una operación táctica impecable donde seguimos recuperando las armas del pueblo y para el pueblo", escribió en su cuenta de la red social Óscar Pérez, el mismo que el pasado junio sobrevoló en un helicóptero el Tribunal Supremo de Justicia en Caracas, donde lanzaron granadas, con una pancarta en la que se leía "350, libertad". Lo hizo en el marco de las protestas opositoras más fuertes que ha habido contra el gobierno de Nicolás Maduro.



El gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado públicamente hasta ahora sobre este incidente.



Durante el robo ocurrido este lunes, los expolicías también dejaron escrito en paredes y vehículos el mismo número 350, haciendo referencia a un artículo de la Constitución de Venezuela que insta a los ciudadanos a desconocer "cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos".

En un informe obtenido por la agencia AFP aseguran que fueron 15 los exagentes que participaron en la operación, todos vestidos de negro y con insignias de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Según el documento, llegaron al comando militar a las afueras de Caracas simulando participar en una operación antidrogas.



En el video que Pérez compartió en Twitter, se ve cómo van recorriendo la oficina y deteniendo a todos los militares que van consiguiendo. Uno de ellos toma un retrato del fallecido presidente Hugo Chávez, lo lanza al piso y lo rompe.

"¿Estás con el pueblo o con el régimen de Maduro?", le pregunta el que graba a uno de los uniformados detenidos. "Comience a tener conciencia, oyó. Hay que defender al pueblo, no a esos ratas ni a esos narcotraficantes", le responde.

"Ustedes mismos se están muriendo de hambre. Seguramente en su casa los están esperando con la nevera vacía. ¿Por qué no han hecho nada si tienen las armas? ¿Por qué siguen protegiendo a unos narcodictadores?", le reclama a otro.

El recorrido sigue y llegan a un espacio en el que hay una decena de militares sentados en el suelo, con la cabeza agachada y con sus manos amarradas. "¿Por qué ustedes no hacen nada? ¿Esa es la revolución que ustedes están defendiendo? ¿La muerte? ¿Todos esos niños que están muriendo en los hospitales, que no tienen que comer? Ustedes mismos están pasando trabajo. Son unos irresponsables por no hacer nada, son unos traidores a la patria. Es la omisión la que los lleva a esto", les dicen dos encapuchados.

El expolicía Pérez, que llega a mostrar su rostro en la grabación, está acusado de "ataque terrorista" y tiene una orden de captura que el gobierno venezolano solicitó a la Interpol.



Cuando en junio sobrevoló el Tribunal Supremo, luego apareció en un video en el que aseguró que su agrupación está conformada por funcionarios militares, policiales y civiles sin filiación partidista que están en contra del gobierno de Nicolás Maduro, al que catalogó de "criminal" y al que le solicitan la renuncia.

Este es el segundo robo de armas conocido a una sede militar durante 2017. Uno más ocurrió en agosto, cuando un grupo de rebeldes liderado por un capitán retirado de la Guardia Nacional intentó tomar un fuerte militar del Ejército al declararse en "legítima rebeldía". Entonces se conoció en reportes de periodistas que se habrían llevado fusiles, lanzacohetes, granadas y municiones. Unas 10 personas fueron detenidas.