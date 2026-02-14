América Latina

San Valentín 2026: Dejará derrama económica de 3,520 millones de dólares en México

La celebración del Día de San Valentín en México generará en 2026 una derrama económica estimada en 3,520 millones de dólares, impulsado principalmente por el comercio electrónico y aplicaciones, desde las que son utilizadas para reservar, enviar, traslados y entrega de flores.

N+ Univision y EFE picture
Por:N+ Univision y EFE
add
Síguenos en Google
Video San Valentín impulsa ventas, pero no todos los negocios superan 2025

La celebración del Día de San Valentín en México generará en 2026 una derrama económica estimada en 3,520 millones de dólares, impulsado principalmente por el comercio electrónico y aplicaciones, de acuerdo con proyecciones de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La cifra supera la estimación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país vecino (Concanaco Servytur), que calculó una derrama de 633.5 millones de dólares.

PUBLICIDAD

Según el estudio “El amor en los tiempos de las telecom”, el consumo estará principalmente impulsado por el ecosistema digital, con plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de servicios como principales canales para compras, entregas y reservaciones.

Prevé que el gasto promedio de quienes utilizarán herramientas digitales alcance los 128.5 dólares en 2026, lo que representa un incremento de 15.1 % frente a 2025, cuando el promedio fue de 111.8 dólares.

Más sobre América Latina

Colombia suspende venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de tensiones por aranceles
2 mins

Colombia suspende venta de energía eléctrica a Ecuador en medio de tensiones por aranceles

América Latina
Unión Europea y Mercosur firman acuerdo comercial; generará el 20% del PIB mundial
3 mins

Unión Europea y Mercosur firman acuerdo comercial; generará el 20% del PIB mundial

América Latina
Perú impone una condena adicional de 13 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos
1 mins

Perú impone una condena adicional de 13 años de cárcel al expresidente Alejandro Toledo por lavado de activos

América Latina
Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan dos ataques paralelos en Colombia
4 mins

Al menos 17 muertos y más de 40 heridos dejan dos ataques paralelos en Colombia

América Latina
Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, indican resultados preliminares
3 mins

Bolivia elegirá presidente en balotaje entre dos candidatos de derecha, indican resultados preliminares

América Latina
Cómo Bukele pasó de ser el presidente 'millennial cool' a ser acusado de "dictador" al frente de una escalada represiva en El Salvador
9 mins

Cómo Bukele pasó de ser el presidente 'millennial cool' a ser acusado de "dictador" al frente de una escalada represiva en El Salvador

América Latina
Congreso de El Salvador controlado por Bukele aprueba reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida
5 mins

Congreso de El Salvador controlado por Bukele aprueba reformar la Constitución para permitir la reelección presidencial indefinida

América Latina
Elecciones en Ecuador: el ente electoral da como ganador a Noboa; González rechaza el resultado
4 mins

Elecciones en Ecuador: el ente electoral da como ganador a Noboa; González rechaza el resultado

América Latina
"Por favor, ayúdennos": el hotel de Panamá en el que migrantes deportados desde EEUU permanecen custodiados
5 mins

"Por favor, ayúdennos": el hotel de Panamá en el que migrantes deportados desde EEUU permanecen custodiados

América Latina
El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro
3 mins

El presunto plan para envenenar a Lula y otras explosivas acusaciones de la Fiscalía de Brasil contra Bolsonaro

América Latina

En términos generales, la Cámara de Comercio mexicana estima un gasto individual promedio de 63 dólares, con un rango que oscila entre 31 y 94 dólares por persona. Además, el 54% de los consumidores planea gastar hasta 34 dólares; mientras que un menor número del 17% planean gastar un máximo de 85 dólares.

Crece "CupidoDigital", el e-commerce en México

Aproximadamente 26.2 % de los mexicanos planea utilizar recursos digitales para celebrar este sábado 14 de febrero, para comprar regalos, enviar flores o adquirir experiencias con sus parejas.

Entre quienes recurrirán a plataformas digitales:

  • 48.7% hará reservaciones en restaurantes
  • 46.1% comprará el regalo en línea
  • 43.3% adquirirá flores mediante plataformas digitales
  • 28.9% comprará boletos para eventos
  • 19.7% reservará vacaciones o escapadas de fin de semana

Las plataformas de comercio electrónico concentran el 64% de la preferencia entre los mexicanos que comprarán en línea, seguidas por tiendas departamentales con 22%.
Por su parte, las aplicaciones de servicios digitales que son requeridas para envíos, movilidad, hospedaje y entregas, registran una participación de 11.8 %. En tanto que las aplicaciones especializadas en flores lideran con 55.7%, seguidas por apps de movilidad y reparto como Uber y DiDi, con 44.3%.

PUBLICIDAD

Los sectores que lograrán una mayor derrama económica en México con motivo de San Valentín serán el comercio, servicios y turismo, especialmente florerías, chocolaterías, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

TLS

Mira también:

Relacionados:
América LatinaEconomía

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bodas S.A.
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX