San Valentín 2026: Dejará derrama económica de 3,520 millones de dólares en México

La celebración del Día de San Valentín en México generará en 2026 una derrama económica estimada en 3,520 millones de dólares, impulsado principalmente por el comercio electrónico y aplicaciones, de acuerdo con proyecciones de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU).

La cifra supera la estimación de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo del país vecino (Concanaco Servytur), que calculó una derrama de 633.5 millones de dólares.

Según el estudio “El amor en los tiempos de las telecom”, el consumo estará principalmente impulsado por el ecosistema digital, con plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de servicios como principales canales para compras, entregas y reservaciones.

Prevé que el gasto promedio de quienes utilizarán herramientas digitales alcance los 128.5 dólares en 2026, lo que representa un incremento de 15.1 % frente a 2025, cuando el promedio fue de 111.8 dólares.

En términos generales, la Cámara de Comercio mexicana estima un gasto individual promedio de 63 dólares, con un rango que oscila entre 31 y 94 dólares por persona. Además, el 54% de los consumidores planea gastar hasta 34 dólares; mientras que un menor número del 17% planean gastar un máximo de 85 dólares.

Crece "CupidoDigital", el e-commerce en México

Aproximadamente 26.2 % de los mexicanos planea utilizar recursos digitales para celebrar este sábado 14 de febrero, para comprar regalos, enviar flores o adquirir experiencias con sus parejas.

Entre quienes recurrirán a plataformas digitales:

48.7% hará reservaciones en restaurantes

46.1% comprará el regalo en línea

43.3% adquirirá flores mediante plataformas digitales

28.9% comprará boletos para eventos

19.7% reservará vacaciones o escapadas de fin de semana

Las plataformas de comercio electrónico concentran el 64% de la preferencia entre los mexicanos que comprarán en línea, seguidas por tiendas departamentales con 22%.

Por su parte, las aplicaciones de servicios digitales que son requeridas para envíos, movilidad, hospedaje y entregas, registran una participación de 11.8 %. En tanto que las aplicaciones especializadas en flores lideran con 55.7%, seguidas por apps de movilidad y reparto como Uber y DiDi, con 44.3%.

Los sectores que lograrán una mayor derrama económica en México con motivo de San Valentín serán el comercio, servicios y turismo, especialmente florerías, chocolaterías, perfumerías, restaurantes, pastelerías, hoteles y tiendas departamentales.

