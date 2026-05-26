Venezuela ¿Un expresidente español manejaba cargamentos petroleros de Venezuela? El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero está acusado en un tribunal en España por presunto tráfico de influencias en una trama de supuesta corrupción que también arroja pruebas sobre lo que se cree es su participación en un esquema de colocación e intermediación de petróleo y minerales de Venezuela

Video Imputan en España a Zapatero por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero de Venezuela

El expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011), está inmerso en un escándalo judicial en su país, al estar imputado ante un tribunal por su presunta participación en un esquema de tráfico de influencias que cobró comisiones para gestionar el rescate con decenas de millones de euros del estado español de la aerolínea ibérica Plus Ultra durante la pandemia del covid-19.

Una trama que presuntamente hizo negocios en España pero también en Venezuela. Y de las investigaciones sobre el caso Plus Ultra también se ha conocido, mediante pruebas documentales, que el expresidente Zapatero también estaría envuelto en negociaciones de petróleo venezolano, oro y minerales, de acuerdo con la prensa española.

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Estas son algunas de las claves del tema:

¿De qué se acusa formalmente a Zapatero?

El sumario coloca a Zapatero al frente de una estructura organizada que mediaba con organismos públicos para conseguir beneficios, con una red de empresas y colaboradores que canalizaban los pagos, entre ellas una sociedad de las hijas del propio expolítico de 65 años.

La trama utilizó "sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos" para ocultar el origen y destino de los fondos, afirma la Audiencia Nacional de España.

Específicamente, Zapatero está imputado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.

El expresidente español deberá presentarse ante un juez los días 17 y 18 de junio, para responder a un interrogatorio.

El rescate de Plus Ultra causó controversia en España y recibió críticas de la oposición, que incidió en los vínculos de la empresa con Venezuela, pocos meses después de que el ministro español de Transportes de aquel entonces, José Luis Ábalos, se reuniera en Madrid en enero de 2020 con Delcy Rodríguez, en ese momento vicepresidenta y ahora al frente del gobierno en Venezuela.

¿Cuál ha sido la relación de Zapatero con Venezuela y el chavismo?

Zapatero ha viajado en la última década decenas de veces a Venezuela, oficialmente para servir como mediador o facilitador en la crisis política perpetua del chavismo, con especial énfasis en la liberación de presos políticos o la búsqueda de un acuerdo de garantías para elecciones presidenciales en 2018.

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Pero desde la oposición venezolana, se le considera una figura al servicio del chavismo. Esto llevó a que en 2018 el Parlamento, entonces controlado por los opositores, emitiera un voto de censura contra Zapatero.

Ahora, más de siete años después, Zapatero reconoció durante una entrevista en la radio española Onda Cero hace un par de meses que es "amigo personal" de Delcy Rodríguez y de su hermano Jorge, número 2 del gobierno y presidente del Parlamento venezolano.

Según el expresidente español, los hermanos, ahora en la cúspíde del poder en Venezuela, siempre estaban "intentando" que la "política de represión" del gobierno del derrocado Nicolás Maduro "no se consumara", .

Los hermanos Rodríguez también han participados en los distintos diálogos del chavismo con la oposición, con Zapatero en varios de ellos como mediador.

Apenas en febrero, cuando Maduro tenía poco más de un mes de haber sido capturado por militares de EEUU en Caracas y Rodríguez intentaba consolidarse al frente del régimen venezolano, Zapatero estuvo en la capital venezolana participando en un foro político organizado por el gobierno de Caracas.

¿Qué elementos vinculan a Zapatero con posibles operaciones petroleras en Venezuela?

En la investigación por el 'caso Plus Ultra', la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España llegó a determinar que la red de tráfico de influencias atribuida al expresidente Rodríguez Zapatero incluía la intermediación en la colocación y comercialización de petróleo y oro venezolano, según publicaciones de los medios españoles El Confidencial, ABC y RTVE, entre otros.

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Los investigadores policiales españoles apuntan a que los tratos eran cerrados con la aprobación de la actual presidenta Delcy Rodríguez, quien fue Vicepresidenta de Venezuela desde 2018 hasta 2026, así como ministra de Hidrocarburos entre agosto de 2024 y marzo de 2026, ministra de Economía entre septiembre de 2020 y agosto de 2024, y directora y vicepresidenta de la estatal Petróleos de Venezuela desde junio de 2015. En el entramado, según la policía española, Rodríguez tenía la última palabra para la asignación de los barcos con cargamentos petroleros.

Los reportes de los medios españoles mencionan tratos con al menos una empresa china vinculada al Partido Comunista Chino, China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd, interesada en comprar productos del petróleo venezolano pagando en efectivo y con intermediaciones desde Suiza.

¿Qué ha respondido Zapatero a las acusaciones en España?

El pasado 19 de mayo el expresidente Rodríguez Zapatero defendió su inocencia, asegurando que "siempre" se ha conducido "con absoluto respeto a la legalidad", tras haber sido imputado por tráfico de influencias en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

"Quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra", señaló Zapatero en un video enviado a la prensa.

"Jamás he tenido una sociedad mercantil, ni directamente, ni a través de terceros, ni en España, ni fuera de España", subrayó Zapatero, quien se mostró dispuesto "a colaborar con la justicia".

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El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, expresó todo su "apoyo" a Zapatero, que como él, pertenece al Partido Socialista Obrero Español.

Hasta ahora, ningún presidente del gobierno ni expresidente había sido procesado en España, aunque casi todos ellos desde el fin de la dictadura —como Sánchez, el también socialista Felipe González y los conservadores Mariano Rajoy y José María Aznar— fueron citados a declarar como testigos en investigaciones o juicios.