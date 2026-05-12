Venezuela Trump asegura que "todos" los presos políticos venezolanos serán liberados El presidente Donald Trump aseguró que "todos" los presos políticos venezolanos serán liberados, mientras en Venezuela aumentan las quejas e indignación entre la oposición por la muerte de un detenido, Víctor Quero, cuyo fallecimiento fue anunciado casi un año después de haber ocurrido, bajo condiciones de desapirición forzada.

Video Régimen venezolano oculta por 10 meses la muerte de un preso político a su anciana madre

El presidente Donald Trump, declaró este martes que "todos" los prisioneros políticos venezolanos serán liberados, y elogió de nuevo el "gran trabajo" de su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Vamos a sacarlos a todos" de las cárceles, declaró el mandatario a la prensa antes de emprender un viaje a China. Y aprovechó la oportunidad para elogiar a la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta del derrocado Nicolás Maduro desde 2018 hasta la captura de este último en enero pasado.

PUBLICIDAD

"Delcy está haciendo un gran trabajo", aseguró el mandatario republicano "El pueblo de Venezuela está encantado con lo que ha pasado. Ni siquiera se lo pueden creer. Están bailando en las calles", aseveró Trump, defendiendo su postura en que petroleras como "Exxon y Chevron" están en el país petrolero, y que Venezuela "está ganando más dinero del que ha ganado en los últimos 25 años", sin dar precisiones al respecto.

La salida del poder de Maduro provocó en Venezuela una cascada de cambios políticos —como la promulgación de una ley de aministía cuestionada por defensores de DDHH por su discrecionalidad— otros y económicos —gracias en buena parte al levantamiento de sanciones al su petróleo por parte del departamento del Tesoro estadounidense.

Sin embargo, la dura represión ejecutada por organismos de seguridad durante el gobierno de Maduro —y uno de ellos, el Servicio Bolivariano de Inteligencia, respondía al despacho de Rodríguez como vicepresidenta— causó la detención de centenares o miles de presos políticos, con muchos de ellos aún en las cárceles pese a la amnistía.

La indignación por la muerte de Víctor Quero

Apenas la semana pasada el gobierno venezolano reconoció la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año su desaparición forzada, según había denunciado su familia.

El Ministerio de Servicios Penitenciarios señaló en un comunicado que Quero falleció el 24 de julio de 2025 cerca de la medianoche "por insuficiencia respiratoria" luego de ser trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo".

PUBLICIDAD

El hecho despertó una ola de indignación entre muchos venezolanos comunes, defensores de DDHH y sectores de oposición, resumida en las palabras de la líder opositora y premio Nobel de la Paz 2026, María Corina Machado: "Esto no es solo una tragedia; es un crimen de lesa humanidad ejecutado con impunidad absoluta. Es el horror sistemático contra una nación que exige justicia".

La fiscalía venezolana, dirigida por Larry Devoe, un funcionario de Maduro que encabezó el Consejo Nacional de Derechos Humanos, anunció una investigación penal por el caso y ordenó la exhumación del cadaver de Quero.

Gonzalo Himiob, director de la ONG Foro Penal, aseguró que "todo lo que pasó con Quero, su detención arbitraria, con su desaparición forzada, con la negativa que se le impuso de poder ser asistido por sus defensores designados por él, etcétera. Toda esta cadena de sucesos que condujo a este lamentable resultado tiene una serie de responsables en todas las instituciones del poder público, encargadas particularmente de este caso, que deben ser investigadas y deben ser investigados de manera independiente, objetiva e imparcial".

Pero la muerte de Quero no es la más reciente entre los presos políticos venezolanos. El domingo se confirmó que otro detenido, el exconcejal José Manuel García Sabino fue hallado muerto por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, en el estado Anzoátegui, a 250 millas de Caracas.

Las autoridades no habían determinado la causa de la muerte.

Con este fallecimiento, 20 personas detenidas por razones políticas han muerto en cárceles venezolanas desde 2014.