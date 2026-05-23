Venezuela El Jefe del Comando Sur aterriza en Caracas mientras EEUU hace ejercicios militares en su embajada en Venezuela El Ejército de EEUU realizó este sábado un ejercicio de respuesta rápida en Caracas, que incluyó dos helicópteros Osprey del Cuerpo de Marines, que sobrevolaron la ciudad y aterrizaron en la embajada de EEUU. El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, llegó con las aeronaves y supervisó el ejercicio.

Video ¿Vuelve el gigante energético? ExxonMobil estaría en negociaciones con Venezuela

Dos helicópteros MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EEUU aterrizaron la mañana de este sábado (local) en Caracas, como parte de un ejercicio de respuesta militar rápida previamente anunciado por las autoridades venezolanas y estadounidenses hace algunos días.

Las dos aeronaves aterrizaron en el estacionamiento de la embajada de EEUU en Venezuela, ubicada en una zona montañosa del sureste de Caracas, trasladando además la sede diplomática al comandante general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, quien supervisó el ejercicio conjunto.

PUBLICIDAD

Lo acompañaron algunas unidades de Marines, en uniforme de campaña.

"Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo", expresó la embajada en redes sociales.

Por su parte, el Comando Sur informó que esta es la segunda visita oficial de Donovan, quien como líder del Comando Sur estuvo al frente de las operaciones para la captura del derrocado exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una base militar en Caracas durante la madrugada del 3 de enero por parte de fuerzas especiales estadounidenses, en un sorpresivo bombardeo e incursión en territorio venezolano que contó con prácticamente nula respuesta por parte de las fuerzas militares venezolanas.

Una aeronave Osprey MV-22B aterriza en la embajada de EEUU en Caracas, trasladando al general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, a la capital venezolana, el 23 de mayo de 2026. Imagen Comando Sur EEUU

Tras la caída de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina, y ha trabajado en cumplir la agenda de la Casa Blanca en reformas económicas y políticas demandadas por la administración Trump, como el rediseño del marco legal para la explotación petrolera y minera, y la entrega de Alex Saab., señalado como testaferro de Maduro, a la jsuticia de EEUU-

El Comando Sur informó que Donovan "participó en conversaciones bilaterales con altos cargos del gobierno interino, se reunió con los responsables y el personal de la embajada de Estados Unidos y observó cómo las fuerzas conjuntas llevaban a cabo el ejercicio de respuesta militar".

Los Osprey en los que arribó Donovan combinan características tanto de un helicóptero como de un avión de ala fija. Las insignias de escuadrón que lucían los Osprey que aterrizaron en la capital el sábado los identificaban como pertenecientes al Escuadrón 263 de Tiltrotores Medianos de la Infantería de Marina. Ese mismo escuadrón se encuentra actualmente desplegado a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe.

PUBLICIDAD

Justamente en el Iwo Jima fueron trasladados Maduro y Flores inmediatamente después de su detención.