Venezuela

El Jefe del Comando Sur aterriza en Caracas mientras EEUU hace ejercicios militares en su embajada en Venezuela

El Ejército de EEUU realizó este sábado un ejercicio de respuesta rápida en Caracas, que incluyó dos helicópteros Osprey del Cuerpo de Marines, que sobrevolaron la ciudad y aterrizaron en la embajada de EEUU. El general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, llegó con las aeronaves y supervisó el ejercicio.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video ¿Vuelve el gigante energético? ExxonMobil estaría en negociaciones con Venezuela

Dos helicópteros MV-22B Osprey del Cuerpo de Marines de EEUU aterrizaron la mañana de este sábado (local) en Caracas, como parte de un ejercicio de respuesta militar rápida previamente anunciado por las autoridades venezolanas y estadounidenses hace algunos días.

Las dos aeronaves aterrizaron en el estacionamiento de la embajada de EEUU en Venezuela, ubicada en una zona montañosa del sureste de Caracas, trasladando además la sede diplomática al comandante general Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur del ejército estadounidense, quien supervisó el ejercicio conjunto.

PUBLICIDAD

Lo acompañaron algunas unidades de Marines, en uniforme de campaña.

Más sobre Venezuela

Dos aviones de EEUU sobrevolarán Caracas este sábado en un simulacro de evacuación de la embajada autorizado por Venezuela
2 mins

Dos aviones de EEUU sobrevolarán Caracas este sábado en un simulacro de evacuación de la embajada autorizado por Venezuela

América Latina
Arrestan a 3 personas por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que murió en una clínica estética
2 mins

Arrestan a 3 personas por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que murió en una clínica estética

América Latina
Gobierno venezolano anuncia liberaciones de presos políticos en medio de protestas por muerte de madre de detenido
3 mins

Gobierno venezolano anuncia liberaciones de presos políticos en medio de protestas por muerte de madre de detenido

América Latina
El drama de los familiares de presos políticos venezolanos: ellos también sufren la falta de justicia
5 mins

El drama de los familiares de presos políticos venezolanos: ellos también sufren la falta de justicia

América Latina
Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y su escalada en el poder en Venezuela
8 mins

Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y su escalada en el poder en Venezuela

América Latina
Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, "deportado" desde Venezuela para enfrentar la justicia de EEUU
4 mins

Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, "deportado" desde Venezuela para enfrentar la justicia de EEUU

América Latina
EEUU retira 30 libras de uranio enriquecido de Venezuela
2 mins

EEUU retira 30 libras de uranio enriquecido de Venezuela

América Latina
Trump asegura que "todos" los presos políticos venezolanos serán liberados
4 mins

Trump asegura que "todos" los presos políticos venezolanos serán liberados

América Latina
Venezuela reconoce muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas casi un año después de su deceso
3 mins

Venezuela reconoce muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas casi un año después de su deceso

América Latina
Nicolás Maduro: ¿Quién es su abogado en el juicio en NY y qué significa que Venezuela pague por su defensa?
8 mins

Nicolás Maduro: ¿Quién es su abogado en el juicio en NY y qué significa que Venezuela pague por su defensa?

América Latina

"Garantizar la capacidad de respuesta rápida del ejército es un componente clave de la preparación de la misión, tanto aquí en Venezuela como en todo el mundo", expresó la embajada en redes sociales.

Por su parte, el Comando Sur informó que esta es la segunda visita oficial de Donovan, quien como líder del Comando Sur estuvo al frente de las operaciones para la captura del derrocado exmandatario venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una base militar en Caracas durante la madrugada del 3 de enero por parte de fuerzas especiales estadounidenses, en un sorpresivo bombardeo e incursión en territorio venezolano que contó con prácticamente nula respuesta por parte de las fuerzas militares venezolanas.

Una aeronave Osprey MV-22B aterriza en la embajada de EEUU en Caracas, trasladando al general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, a la capital venezolana, el 23 de mayo de 2026.
Una aeronave Osprey MV-22B aterriza en la embajada de EEUU en Caracas, trasladando al general Francis Donovan, jefe del Comando Sur, a la capital venezolana, el 23 de mayo de 2026.
Imagen Comando Sur EEUU

Tras la caída de Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumió como presidenta interina, y ha trabajado en cumplir la agenda de la Casa Blanca en reformas económicas y políticas demandadas por la administración Trump, como el rediseño del marco legal para la explotación petrolera y minera, y la entrega de Alex Saab., señalado como testaferro de Maduro, a la jsuticia de EEUU-

El Comando Sur informó que Donovan "participó en conversaciones bilaterales con altos cargos del gobierno interino, se reunió con los responsables y el personal de la embajada de Estados Unidos y observó cómo las fuerzas conjuntas llevaban a cabo el ejercicio de respuesta militar".

Los Osprey en los que arribó Donovan combinan características tanto de un helicóptero como de un avión de ala fija. Las insignias de escuadrón que lucían los Osprey que aterrizaron en la capital el sábado los identificaban como pertenecientes al Escuadrón 263 de Tiltrotores Medianos de la Infantería de Marina. Ese mismo escuadrón se encuentra actualmente desplegado a bordo del buque de asalto anfibio USS Iwo Jima en el mar Caribe.

PUBLICIDAD

Justamente en el Iwo Jima fueron trasladados Maduro y Flores inmediatamente después de su detención.

El anunciado simulacro, absolutamente impensable durante los gobiernos de Maduro —que rompió relaciones con EEUU en 2019— o su antecesor, Hugo Chávez, generó protestas con un centenar de personas en tres puntos céntricos de la capital venezolana, pero sin mayor convocatoria.

Relacionados:
VenezuelaEE.UU.Ejército de los Estados UnidosDonald TrumpMilitaresDepartamento de Defensa (Pentágono)DiplomaciaEmbajadasNicolás MaduroDelcy Rodríguez

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Riquísimos por cierto
Gratis
Isla Brava
Gratis
Profe Infiltrado
Gratis
Loco por ella
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX