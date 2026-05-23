Venezuela Dos aviones de EEUU sobrevolarán Caracas este sábado en un simulacro de evacuación de la embajada autorizado por Venezuela Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses por la capital, informó el canciller venezolano Yván Gil este jueves.



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Venezuela autorizó a Estados Unidos a realizar un simulacro de evacuación el próximo 23 de mayo en su embajada en Caracas, que incluirá el sobrevuelo de dos aeronaves estadounidenses por la capital, informó el canciller venezolano Yván Gil este jueves.

"A solicitud de la embajada de los Estados Unidos de América en Caracas las autoridades han autorizado la realización el día sábado 23 de mayo de un simulacro de evacuación ante eventuales situaciones médicas o contingencias catastróficas", indicó Gil al leer un comunicado.

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"Dos aeronaves realizarán sobrevuelos controlados sobre la ciudad de Caracas y efectuarán operaciones de aterrizaje en las instalaciones de la embajada de EEUU en Caracas", añadió el canciller.

Los sobrevuelos ocurrirán casi cinco meses después de los bombardeos de fuerzas estadounidenses sobre Caracas para capturar al depuesto mandatario Nicolás Maduro. La operación, ejecutada la madrugada del 3 de enero por militares de fuerzas especiales, incluyó varios helicopteros de ataque que surcaron los cielos de la capital venezolana y dispararon contra objetivos militares, como se pudo observar en distintos videos.

Maduro fue detenido en la base militar Fuerte Tiuna, y trasladado en helicópteros y barcos de la Armada hasta Nueva York, donde está detenido desde entonces siendo juzgado por narcoterrorismo.

Tras la caída de Maduro, la Casa Blanca aseguró que estaba "a cargo" de Venezuela, aceptando que la vicepresidenta del derrocado mandatario, Delcy Rodríguez, asumiese la presidente encargada.}

Desde entonces, la relación diplomática bilateral ha dado un vuelco, con visitas de distintos funcionarios del gabinete de Trump a Venezuela, la reapertura de la embajada y el envío de un Encargado de Negocios a Caracas tras siete años de ruptura diplomática, y la reciente deportación del empresario colombiano Alex Saab, señalado por la justicia de EEUU como el principal testaferro de Nicolás Maduro.