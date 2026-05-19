Venezuela El drama de los familiares de presos políticos venezolanos: ellos también sufren la falta de justicia Las madres de varios presos políticos del chavismo han fallecido con sus hijos aún detenidos, sin conocer su paradero o siendo apenas liberados, lo que defensores de derechos humanos califican como una extensión del castigo y la denegación de justicia.

Video Muere Carmen Navas, la madre de 82 años que simbolizó la lucha por los presos políticos en Venezuela

Este martes se produjo en Caracas el velorio y entierro de Carmen Teresa Navas, la madre de 82 años de edad que falleció 10 días después de que recibió aviso del gobierno de Delcy Rodríguez de que su hijo, Víctor Quero Navas, al que buscó desde enero de 2025 por cárceles venezolanas sin respuesta oficial, había fallecido en julio del año pasado y estaba enterrado en una tumba apenas identificada.

La muerte de Carmen Navas ha llenado de indignación y dolor a la sociedad venezolana, que observa cómo el gobierno chavista viola los derechos más elementales no solo de los presos políticos, sino que extiende el sufrimiento y castigo a sus familiares, de acuerdo con la ONG venezolana Justicia, Encuentro y Perdón.

PUBLICIDAD

"La privación de libertad por motivos políticos en Venezuela ha dejado de ser únicamente una vulneración de derechos fundamentales para convertirse en un mecanismo de castigo extendido, cuyo impacto más devastador recae sobre el núcleo familiar", afirma Justicia, Encuentro y Perdón.

"No existe arquitectura legal, ni justificación política, ni premisa moral que valide la prolongación de este calvario. La muerte de una madre esperando el regreso de un hijo no es un 'daño colateral'; es la evidencia fehaciente de una falla institucional absoluta", indica la ONG.

Actualmente en Venezuela se cuenta unos 500 presos políticos, según estimaciones de activistas de derechos humanos. A finales de 2024, poco después de las elecciones en las que Nicolás Maduro fue nombrado vencedor en unas elecciones no reconocidas por el grueso de la comunidad internacional, esa cifra de detenidos llegaba a las 2,000 personas, aproximadamente.

Y un puñado de casos de detenidos han tenido en común que las madres de los presos fallecieron en medio de procesos judiciales arbitrarios.

Madres fallecidas con hijos presos o apenas liberados

Omaira Navas, Carmen Teresa Dávila de Yéspica, Yarelis Salas, Yenny Barrios y Carmen Teresa Navas murieron como "resultado directo de un estado de alarma perenne, vigilias extenuantes, asfixia económica y la angustia crónica de la separación forzosa", que les causó un sufrimiento que constituye "una violación directa al principio de personalidad de la pena —el cual establece que el castigo no debe trascender al reo", indica Justicia, Encuentro y Perdón.

PUBLICIDAD

Carmen Teresa Navas padeció la detención de su hijo desde el 1 de enero de 2025. Fue forzado a una condición de desaparición forzosa por más de 17 meses, incluso ignorándose "las medidas cautelares de protección emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la solicitud al Estado venezolano por parte del Grupo de Trabajo de Personas Desaparecidas de la ONU respecto el paradero de Quero, el cual nunca recibió respuesta alguna".

Durante su búsqueda, Carmen Navas incluso solicitó una amnistía para su hijo, lo cual le fue negado por un tribunal —como si se tratara de un preso con vida— un día antes de que se informara oficialemte que Víctor Quero había fallecido en julio de 2025.

"Tras someterse al trauma irreversible de tener que reconocer el cuerpo de su hijo fallecido en prisión, la señora Carmen Navas murió diez días después, el 17 de mayo de 2026, a los 82 años de edad, producto del desgaste sistémico y la denegación cruel, absoluta e incomprensible de justicia", dice la ONG.

Carmen Teresa Dávila de Yéspica, de 90 años de edad, murió el 4 de febrero de 2026 por una insuficiencia respiratoria aguda derivada de un tromboembolismo pulmonar. Apenas un par de semanas antes su hijo Jorge Yéspica había sido liberado, luego de estar 14 meses detenido en aislamiento por expresar disidencia política en redes sociales.

Yarelis Salas, de solo 38 años de edad, murió de un infarto fulminante el 23 de enero de 2026. Su hijo, Kevin Orozco, fue liberado apenas dos días después, tras estar más de un año detenido en el penal de Tocorón, en el estaro Aragua en el centro de Venezuela, luego de ser encarcelado durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales de 2024.

PUBLICIDAD

Salas había encabezado distintas protestas pacíficas y vigilias a las puertas de la cárcel, reclamando por la libertad de su hijo.

Yenny Barrios murió el 5 de noviembre de 2025 por un linfoma no Hodgkin. Su hjio, Diego Sierralta, estuvo detenido desde el 22 de enero de 2025, siendo acusado de delitos sobre narcotráfico cuando "intentaba conseguir parches de fentanilo para paliar los dolores de la enfermedad oncológica de su madre", indica Justicia, Encuentro y Perdón.

Sierralta fue liberado en noviembre de 2025 tras una intensa presión pública. Y la enfermerdad de su madre, "se agravó aceleradamente ante la falta de cuidados de su hijo y la angustia de su reclusión".

En el caso de Omaira Navas, su hijo, el periodista Ramón Centeno, estuvo preso desde el 2 de febrero de 2022, acusado de tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir, luego de realizar una entrevista periodística. Fue liberado casi cuatro años después, en enero de este año, y apenas dos semanas después, la señora Navas murió a causa de un accidente cerebrovascular.

Reclamos de justicia para Navas

La muerte de Carmen Navas provocó reclamos en su velorio este martes . "¡Justicia, justicia!", pedían algunos presentes cuando su féretro se alejaba dentro de la camioneta que la llevaría al cementerio, en el este de Caracas.

Rosa Silva, una asistente al funeral, dijo sentir "depresión, tristeza, justicia. Ella representa a todas las madres de Venezuela. Vine en solidaridad con ella porque es digna, se lo merece".

PUBLICIDAD

"A ella la mataron y le mataron al hijo", condenó entre lágrimas esta profesora de 62 años.

"¡Carmen Navas es la madre de todos!", se escuchaba entre la algarabía, donde se divisaban varias banderas de Venezuela.

"Han muerto bajo el peso de la ausencia, la angustia y la negación de justicia hacia sus hijos", asegura la ONG Justicia, Encuentro y Perdón.



La presidenta encargada Delcy Rodríguez, en el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, ordenó este lunes investigar la muerte de Quero. La fiscalía ya había anunciado una pesquisa hace dos semanas.

Tras la muerte de Navas, más de una docena de presos políticos han sido excarcelados. Y este martes el gobierno de Rodríguez prometió la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, mediante la Ley de Amnistía que aprobó el chavismo con Rodríguez al mando, en medio de críticas de defensores de DDHH por la discrecinalidad de la herramienta legal.