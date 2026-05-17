Alex Saab Alex Saab, el presunto testaferro de Nicolás Maduro y su escalada en el poder en Venezuela La deportación del empresario colombiano Alex Saab desde Venezuela hacia EEUU abre un nuevo capítulo en su trayectoria, desde su ascenso en el poder acumulando influencia y negocios dentro del régimen de Maduro, pasando por su detención de dos años en EEUU, hasta su regreso a Venezuela para ser recibido como un héroe por el chavismo en 2023. Ahora enfrentará a la justicia de EEUU por lo que Venezuela llamó "diversos delitos".

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El 20 de diciembre de 2023 una avioneta privada aterrizó en el aeropuerto de Maiquetía, cercano a Caracas, trasladando al empresario colombiano Alex Saab Morán desde EEUU, tras ser liberado dentro de un canje de prisioneros entre los gobiernos de Joe Biden y Nicolás Maduro.

En ese momento Saab fue recibido afectuosamente al pie de las escaleras de la aeronave en la pista del aeropuerto por su esposa, la modelo italiana Camilla Fabri, sus dos hijas en común, y sus otros hijos de su anterior matrimonio.

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Y luego Saab se fundió en un fuerte abrazo con la Primera Dama venezolana, Cilia Flores, esposa de Maduro, señal de que su regreso al país era una victoria no solo diplomática para el gobierno venezolano, sino política, operativa y de estabilidad para Maduro y Flores, si se considera que Saab es señalado de ser el testaferro de amplios negocios, y operador predilecto de la pareja presidencial.

Dos años y medio después de esa llegada a Caracas, Saab hizo el viaje de regreso desde Venezuela hacia EEUU, tras ser deportado este sábado por las autoridades venezolanas —ahora representadas por la presidenta interina Delcy Rodríguez, antes vicepresidenta de Maduro—, en supuesto "cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana", y alegando que Saab cometió "diversos delitos" de forma "pública y notoria" en EEUU.

Alex Saab, de 54 años y nacido en Barranquilla, Colombia, el 21 de diciembre de 1971, es una figura que desde hace más de una década está asociada a Maduro. Primero de forma furtiva y de bajo perfil, pero posteriormente, forzado por las circunstancias de su detención en Cabo Verde y posterior extradición a EEUU, pasó hacia un perfil público, respaldado por el derrocado mandatario venezolano, que le dio el trato de héroe cuando volvió al país sudamericano en 2023.

Hijo de un empresario libanés asentado en Barranquilla, Saab comenzó como vendedor de llaveros promocionales antes de incursionar en el sector textil, con 100 almacenes que exportaban a más de 10 países, según biografías oficiales.

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"Guiado por su espíritu de empresario cosmopolita, busca trasladar su capacidad emprendedora más allá de las fronteras" y se traslada a Venezuela "interesado en el ramo de la construcción", cuenta una serie en su canal en YouTube titulada "Alex Saab, agente antibloqueo".

Pero su papel parece ser mucho más que eso. "El señor Saab puede ser una pieza que faltaba en ese rompecabezas" de la corrupción venezolana y sus responsables, afirma a N+ Univision Roberto Deniz, el periodista venezolano del portal web Armando.info que ha investigado durante más de una década las operaciones del gobierno venezolano ejecutadas por Saab, salpicadas de corrupción, opacidad y entramados financieros cuestionables.

Las publicaciones de Armando.info le han valido el exilio a Deniz y otros periodistas, al ser perseguidos por el aparato judicial en Venezuela.

"Si alguien sabe las rutas financieras del colosal saqueo en Venezuela es Alex Saab. Los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción, un programa gubernamental de entrega de alimentos subsidiados), la venta del oro, la comercialización del petróleo. Un tipo que tenía un tentáculo en las zonas estratégicas", afirma Deniz, describiendo la labor de Saab durante el mandato de casi 13 años de Maduro en Venezuela.

Un inicio con Hugo Chávez

El primer gran negocio conocido de Saab con el gobierno venezolano llegó en 2011, cuando firmó un acuerdo para la construcción de casas prefabricadas, en un acto en el Palacio presidencial de Miraflores presidido por el fallecido Hugo Chávez y el entonces presidente colombiano Juan Manuel Santos. Chávez estuvo acompañado por su canciller, Nicolás Maduro, y Santos por su contraparte, Maria Ángela Holguín.

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El convenio contemplaba construir 2,512 viviendas en un programa social bandera del chavismo. Pero para 2022, solo se habían entregado 96 apartamentos, menos de 4% del total, según Armando.info. El costo de la obra fue de unos 370 millones de dólares, aproximadamente.

Esa imagen de Saab fue la única conocida públicamente durante muchos años, asegura Deniz.

Con el pasar de los años del gobierno de Maduro, Saab creció en influencia y negocios por su vínculo con el poder presidencial, explica Deniz. "Desde 2014, con Maduro como presidente [desde 2013] todos los negocios de Alex Saab crecen y se disparan de forma inexplicable. O explicable desde la cercanía con Maduro y Flores", afirma.

En una entrevista con el diario El Tiempo de 2017, Saab declaró que estuvieron un año tocando puertas para sus primeros contratos en construcción en Venezuela.

Y aclaro entonces, siendo enfático: "no conozco al presidente Maduro, más allá de un par de actos protocolarios".

Las primeras acciones judiciales en su contra llegaron en julio de 2019, cuando Saab y su socio Álvaro Pulido fueron acusados de lavar unos 350 millones de dólares en un fraude cambiario dentro del control de divisas en Venezuela.

Previamente ya habían sido sancionados por el departamento del Tesoro por orquestar "una red de corrupción" de lavado de dinero en el programa CLAP, y la confabulación señalaba también a varios hijos de Cilia Flores.

La acusación por delitos cambiarios condujo a que en junio de 2020 Saab fuese detenido en Cabo Verde, cuando su avión hizo una parada técnica mientras viajaba en una "gestión de obtención de alimentos", según el gobierno venezolano.

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Esta detención en el país africano abrió un nuevo capítulo en la relación de Saab con el poder en Venezuela. "Hasta entonces era un operador financiero en las sombras", dice Deniz.

Tras ser capturado en Cabo Verde —lo que provocó un enfrentamiento diplomático y una batalla legal de un año hasta que fue extraditado a EEUU— Saab se vio forzado a volverse un personaje público, y el gobierno venezolano a defenderlo afirmando que era un embajador.

La campaña #FreeAlexSaab

Después de 14 meses de recursos legales intentando detener la extradición de Saab a Estados Unidos, el empresario fue entregado a la justicia de Estados Unidos. Era tal la importancia estratégica de su figura y sus relaciones que el chavismo suspendió el diálogo que mantenía en México con la oposición venezolana.

El jefe negociador del gobierno de Maduro era Jorge Rodríguez, ya para entonces presidente del Parlamento y además hermano de la actual presidenta encargada Delcy Rodríguez, quien sucedió a Maduro tras su captura por militares de EEUU en Caracas el 3 de enero de 2026.

A los pocos días de su arribo a EEUU, Saab emitió un mensaje a traves de su esposa, afirmando que enfrentaría el proceso con "dignidad", asegurando no tener "nada que colaborar", en una señal de lealtad con Maduro y su círculo.

Saab estuvo detenido poco más de dos años en EEUU. Durante ese lapso, en febrero de 2022, se conoció que fue informante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y proporcionó información sobre los sobornos que pagó a funcionarios del país sudamericano, según documentos judiciales desclasificados. Sin embargo, Saab negó haber sido un activo de la agencia antidrogas.

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Mientras, la custodia de Saab en EEUU desató de parte del gobierno venezolano una costosísima campaña de propaganda y relaciones públicas para presionar por su liberación, y que fue bautizada como #FreeAlexSaab. Se desplegó una ofensiva comunicacional en medios, calles, redes sociales y otras plataformas para reclamar la liberación del operador financiero, con actos públicos, carteles, murales y anuncios. Un derroche nunca visto antes por un personaje clave para el gobierno venezolano, apuntó Deniz.

Para abril de 2023, Saab continuaba en custodia en EEUU y su esposa denunciaba que no recibía atención médica oportuna, pese a ser "sobreviviente de cáncer de estómago". Fabri afirmaba entonces que Saab fue diagnosticado en Cabo Verde con anemia, anorexia, hipotiroidismo, hipertensión y otras patologías.

Pero a finales de ese año, un canje de prisioneros entre EEUU y Venezuela, que incluyó a presos políticos estadounidenses y venezolanos, y en medio de promesas del chavismo —luego incumplidas— de permitir condiciones electorales justas, Alex Saab recibió un indulto del entonces presidente Joe Biden, produciéndose su retorno "heróico" a Venezuela.

Ministro y posterior caída en desgracia

"Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente (...). Después de 1,280 días de secuestro, ha triunfado la verdad", dijo Maduro en 2023, junto a Saab ya en Venezuela, quien le agradeció al mandatario "su perseverancia" en el caso.

"Hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad", añadió el empresario colombiano, a quien Maduro le dio la nacionalidad venezolana y el título de embajador.

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Un mes después, en enero de 2024, Saab fue nombrado como zar de las inverisones extranjeras y para finales de año era ya ministro de Industrias del gobierno de Maduro.

"Estoy seguro que con su gran capacidad gerencial y compromiso con nuestro pueblo, impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela en el marco del proceso de construcción del nuevo modelo económico", indicó entonces Maduro sobre Saab.

Aunado a estos cargos, su esposa Camilla Fabri llegó a ser designada como viceministra de Relaciones Exteriores y jefa de un programa gubernamental de retorno de migrantes venezolanos.

Pero con el derrocamiento de Maduro y la asunción del poder por parte de Delcy Rodríguez, Saab perdió a su benefactor en la presidencia. Apenas dos semanas después de asumir como presidenta interina, y con Washington dictando el ritmo político del gobierno encargado, Rodríguez destituyó a Saab.

Delcy Rodríguez intentó matizar la destitución con un lenguaje común del chavismo: "agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades".

Sin embargo, las nuevas responsabilidades no llegaron. Pero sí una detención, nunca confirmada por las autoridades, que ocurrió los primeros días de febrero, a un mes de la captura de Maduro, afirmó Deniz.

"Esto es un capítulo nuevo. Estaba detenido desde febrero de 2026 y nadie lo confirmó", aseguró el periodista de Armando.info. Ni el presidente de la Asamblea Nacional y número 2 del gobierno interino, Jorge Rodríguez, ni el Fiscal General, Tarek William Saab, pudieron negar o confirmar si el operador financiero favorito de Maduro estaba detenido.

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"Esto está en esa negociación del gobierno de Delcy Rodríguez con la administración Trump", considera Deniz. "Y creo que es un triunfo de la justicia norteamericana, porque cuando fue devuelto a Venezuela había habido una investigación de años por lavado de dinero y corrupción".