Colombia Arrestan a 3 personas por la muerte de Yulixa Toloza, la mujer que murió en una clínica estética Tres venezolanos fueron capturados en su país esta semana por su presunta participación en el fallecimiento de la colombia Yulixa Toloza, de 52 años, a causa de un procedimiento ilegal de cirugía estética llevado a cabo en Bogotá, capital de Colombia, el pasado 13 de mayo. Los detenidos huyeron tras la desaparición de la mujer, cuyo cuerpo fue hallado este martes por las autoridades colombianas.

Video Hallan cuerpo y carro que estarían vinculados con Yulixa Toloza, mujer que desapareció al ir a clínica clandestina en Colombia

Tres venezolanos fueron capturados en su país esta semana, luego de haber huido de Colombia por su presunta participación en la muerte de Yulixa Toloza, una mujer de 52 años que fue reportada desaparecida y posteriormente hallada muerta, varios días días después de haberse sometido a una cirugía plástica en una clínica estética clandestina en Bogotá, capital colombiana, el pasado 13 de mayo.

Este miércoles se conoció que Eduardo David Ramos fue detenido en el estado Aragua, en el centro de Venezuela, por funcionarios de investigación judicial locales adscritos a Interpol. Ramos fue hallado en una finca en un sector rural gracias a labores de inteligencia, según un reporte del periodista venezolano especialista en criminalidad Román Camacho.

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Ramos ha sido descrito en medios colombianos como "falso cirujano" y "barbero estilista", y es señalado por las autoridades neogranadinas por haber practicado la lipólisis laser a Toloza. Sin embargo, en Venezuela Ramos está registrado como médico cirujano en una base de datos sanitaria gubernamental desde abril de 2015.

Tras su captura, Ramos fue trasladado a Caracas, donde permanece bajo custodia policial.

Los otros dos nombres de los involucrados son Edinson José Torres Sarmiento, de 40 años, y María Fernanda Delgado Hernández, de 30 años, quienes son pareja, siendo Delgado la propietaria de la clínica clandestina.

Ambos fueron detenidos el lunes en Portuguesa, en el centro occidente de Venezuela, por una unidad de investigación penal de la policía estatal.

Los funcionarios policiales informaron que los acusados tenían orden de captura internacional por los delitos de desaparición forzada de personas, secuestro simple, omisión de socorro, encubrimiento por favorecimiento y destrucción de material probatorio.

"Los aprehendidos se encontraban evadidos de la acción judicial de la vecina nación, donde eran señalados de manera directa por ser los propietarios y administradores del establecimiento informal donde se llevó a cabo el procedimiento quirúrgico ilegal que derivó en la pérdida de la vida de la víctima", informó la policía de Portuguesa.

Torres Sarmiento y Delgado Hernández están en custodia en el estado donde fueron capturados.

Los tres venezolanos serán procesados judicialmente en su país, debido a su nacionalidad. Los cargos que podrían enfrentar incluyen homicidio, secuestro, encubrimiento, asociación criminal y asociación para delinquir, indicó Camacho.

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En Colombia hay otros dos detenidos como cómplices del crimen, Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado. Fueron capturados en Cúcuta, a pocas millas de la frontera con Venezuela. En total hay cinco detenidos por la muerte de Yulixa Toloza.