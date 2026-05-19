Venezuela Gobierno venezolano anuncia liberaciones de presos políticos en medio de protestas por muerte de madre de detenido El gobierno de la presidenta venezolana encargada Delcy Rodríguez anunció este martes que liberará a 300 presos políticos durante esta misma semana, en medio de la consternación y las protestas por la muerte el pasado domingo de una mujer de 82 años que supo apenas hace dos semanas que su hijo desaparecido durante 16 meses tras ser detenido por cuerpos de seguridad en enero de 2025, falleció en julio del año pasado

Video Muere Carmen Navas, la madre de 82 años que simbolizó la lucha por los presos políticos en Venezuela

El presidente del Parlamento en Venezuela, Jorge Rodríguez, prometió el martes la excarcelación de 300 presos políticos entre la víspera y el viernes, en el marco de una histórica ley de amnistía que expertos tachan de excluyente, y mientras el país está consternado por la muerte de una octogenaria que buscó incesantemente durante más de un año a su hijo preso en cárceles venezolanas por razones políticas.

"Entre el día de ayer (lunes) y este viernes 300 personas serán puestas en libertad, algunas incursas en hechos en delitos demostrados, pero (otras) por ser menores de edad o mayores de 70 años o portadores de una patología", dijo Rodríguez durante una sesión parlamentaria.

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"Se está cumpliendo más allá de la ley de amnistía con un proceso de darle beneficios a esas personas", apuntó el jefe parlamentario y hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La promesa de Jorge Rodriguez siguió a varias liberaciones de presos políticos ocurridas un días después de la muerte de Carmen Teresa Navas, la madre de 82 años de Víctor Quero que falleció el domingo pasado apenas 10 días después de haber sido informada por el gobierno de Rodríguez que su hijo, al que buscó desde enero de 2025 en cárceles en Venezuela sin recibir respuesta del Estado, murió en julio de 2025 y estaba enterrado en un cementerio casi sin identificar.

El lunes fueron puestos en libertad condicional al menos 16 detenidos políticos relacionados con supuestos crímenes dentro de la industria petrolera, dentro de un grupo de 170 acusados entre trabajadores de Petróleos de Venezuela, agentes policiales y personas sin relación con la compañía estatal.

También se produjo la excarcelación con medidas cautelares de Samantha Hernández, una adolescente de 16 años detenida desde noviembre del año pasado e imputada en enero por los cargos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir, y a quien se le negó la amnistía.

En el caso de Hernández aún permanece detenida su hermana, Aranza de los Ángeles Hernández Castilllo, de 19 años. Ambas fueron apresadas, según activistas de derechos humanos, en represalia contra el militar disidente Cristhian Hernández.

"Su caso representa una de las aplicaciones más alarmantes del patrón de castigo por asociación (Sippenhaft) o persecución vicaria", afirmó en redes sociales la ONG Justicia, Encuentro y Perdón. También recordaron que "las medidas de excarcelación condicionadas no constituyen un acto de justicia plena".

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"Aprecien el gesto"

El presidente del Parlamento afirmó que entre los primeros liberados estarán exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana de Caracas, vinculados al golpe de 2002, cuando militares derrocaron momentáneamente al presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"No le estamos pidiendo nada a nadie (...). Solamente que sepan apreciar el gesto", señaló Rodríguez, que a finales del mes pasado pidió en un acto público "pasar la página de los odios" y llamó a los venezolanos en el extranjero a "superar" cualquier resentimiento y "perdonarnos".

Sin embargo, en las calles hay protestas por el simbolismo de la muerte de Carmen Teresa Navas y su hijo Víctor Quero. Este lunes varias docenas de manifestantes, principalmente estudiantes universitarios, protestaron en Caracas, cerca de una sede de la policía de inteligencia, por la muerte de Quero.

Según el comunicado del gobierno, Quero, un vendedor de 51 años, falleció a causa de una "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a una tromboembolia pulmonar" diez días después de haber sido ingresado en el hospital por un problema gastrointestinal. Se explicó que no se notificó su fallecimiento a los familiares de Navas porque él no había facilitado ningún dato de contacto.

"Lo que esto despierta en los venezolanos, en la juventud venezolana, es rabia, amigo", dijo el líder estudiantil Miguel Ángel Suárez al referirse a las muertes.

Según la ONG Foro Penal, cerca de 800 personas han sido excarceladas desde enero, de las cuales 186 salieron mediante la ley de amnistía.

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El gobierno interino contabiliza más de 8,000 beneficiados con la normativa, de los cuales 314 han salido de prisión. El resto que se encontraba en libertad condicional recibió libertad plena, de acuerdo con el parte oficial.