Venezuela EEUU retira 30 libras de uranio enriquecido de Venezuela Estados Unidos anunció que completó una operación de extracción de uranio altamente enriquecido del único reactor nuclear en Venezuela, actualmente fuera de funcionamiento.

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Estados Unidos retiro de Venezuela unas 30 libras de uranio altamente enriquecido, que era empleado en un reactor nuclear para investigación científica en materia nuclear y física en el país sudamericano.

La operación se llevó a cabo durante las últimas semanas, y se completó con el traslado del material radiactivo a una instalación segura en Carolina del Sur.

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"A finales de abril, Venezuela acondicionó y preparó para su transporte el HEU (uranio altamente enriquecido) de su reactor de investigación RV-1, que había sido suministrado al país como parte del histórico programa Átomos para la Paz de Estados Unidos" indicó el departamento de Estado.

"El material fue transportado por el Reino Unido y llegó sin contratiempos al emplazamiento de Savannah River, en Aiken, Carolina del Sur, a principios de mayo para su disposición final", añadió.

El reactor RV-1, situado en el Alto de Pipe, en las afueras de Caracas, "fue el primer y único reactor nuclear del país", informó el departamento de Estado. Fue construido por General Electric, e inaugurado por el entonces presidente venezolano Rómulo Betancourt en diciembre de 1960.

Una vez que esa labor concluyó en 1991, su uranio, enriquecido por encima del umbral crítico del 20%, pasó a considerarse material excedente, informó la Administración Nacional de Seguridad Nuclear (NNSA), adscrita al departamento de Energía.

La remoción se hizo con personal de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, expertos del Reino Unido y funcionarios del ministerio de Ciencia y Tecnología del gobierno venezolano.

El grupo escoltó el material a lo largo de 100 millas por tierra hasta un puerto venezolano. Allí, transfirieron la carga a un buque especializado proporcionado por la empresa británica Nuclear Transport Solutions, que transportó el material a las costas estadounidenses a principios de mayo. A su llegada, equipos de EEUU descargaron los contenedores y los transportaron al Savannah River Site (SRS) para su procesamiento y reutilización.

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Desde 1996, la NNSA ha retirado o confirmado la eliminación de más de (16,250 libras) de uranio altamente enriquecido y plutonio procedentes de decenas de países.