Venezuela Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, "deportado" desde Venezuela para enfrentar la justicia de EEUU Alex Saab, el controvertido empresario colombiano señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro, y que sirvió como ministro en su gobierno hasta hace algunos meses, enfrentará de nuevo la justicia estadounidense, luego de ser deportado por el gobierno de Delcy Rodríguez desde Caracas.

Video Alex Saab: Todo lo que se sabe del empresario cercano a Nicolás Maduro

Alex Saab, el controvertido empresario colombiano señalado de ser presunto testaferro de Nicolás Maduro, y que sirvió como ministro en su gobierno hasta hace algunos meses, enfrentará de nuevo la justicia estadounidense, luego de ser "deportado" este sábado por el gobierno de Delcy Rodríguez desde Caracas.

En un comunicado divulgado en redes sociales por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), se informó de "la deportación del ciudadano de nacionalidad colombiana Alex Saab Morán, llevada a cabo este 16 de mayo de 2026".

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Según el Saime, la deportación fue adoptada considerando "que el referido ciudadano colombiano se encuentra incurso en diverso delitos en Estados Unidos, como es público, notorio y comunicacional".

Saab fue quizás el aliado más cercano a Maduro y su círculo más íntimo, por quien el gobierno venezolano emprendió la campaña ' FreeAlexSaab' para defendelo y entronizarlo como héroe de la revolución, luego de ayudó al régimen venezolano a eludir las sanciones petroleras de EEUU, entre otros negocios que se le atribuyen. Su presencia en EEUU podría indicar que podría fungir como testigo en la causa judicial seguida a Maduro en Nueva York.

El empresario había sido reemplazado como ministro de Industrias por parte de la presidente encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sucedió a Maduro luego de que este fue capturado por militares estadounidenses en Caracas la madrugada del 3 de enero de 2026.

Apenas un par de semanas después de la caída de Maduro, Saab salió del gabinete y del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), responsable de la captación de inversiones internacionales en Venezuela.

"Agradezco al compañero Álex Saab por su labor al servicio de la Patria; quien asumirá nuevas responsabilidades", escribió a mediados de enero la mandataria interina en la plataforma de mensajería Telegram sin precisar cuáles.

Desde entonces, Rodríguez ha ido desplazando a las fichas de Maduro, y Saab fue una de las primeras en perder el poder. Esas “nuevas responsabilidades” para Saab nunca llegaron.

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Y posteriormente su esposa, Camilla Fabri, también salió del gabinete ministerial.

Un “héroe secuestrado”, según Maduro

Saab, de 54 años, se vinculó con el gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Estuvo encargado del traslado de alimentos del programa gubernamental conocido como CLAP, salpicado por denuncias de corrupción.

Fue detenido en 2020 en Cabo Verde y extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. La justicia estadounidense lo acusaba de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

El gobierno de Maduro negaba esas acusaciones al afirmar que Saab era un diplomático y "héroe", llamando a su detención un “secuestro". Fabri fue una de las principales voceras durante su arresto, en una campaña pocas veces vista en Venezuela por algún miembro del aparato político más cercano al poder.

Se desplegó una ofensiva comunicacional en medios, calles, redes sociales y otras plataformas para reclamar la liberación de Saab.

El gobierno de Maduro exigió que Saab fuese liberado para negociar con la oposición venezolana avanzar hacia un consenso político que permitiera estabilizar la situación del país, y conducir elecciones con ciertas garantías democráticas, las cuales posteriormente no fueron respetadas por Venezuela, como la exclusión de María Corina Machado de las elecciones 2024.

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Finalmente, fue excarcelado a finales de 2023 por Washington como parte de un acuerdo que incluyó la liberación de 10 estadounidenses presos en Venezuela, además de otra veintena de detenidos políticos venezolanos. Saab recibió un indulto de parte del entonces presidente Joe Biden.

"¡Lo logramos, lo logramos!", le dijo Maduro a Saab al recibirlo en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas. "Quiero darle la bienvenida a este hombre valiente (...). Después de 1.280 días de secuestro, ha triunfado la verdad", celebró el mandatario.

"Hoy el milagro de la libertad, el milagro de la justicia, se ha hecho realidad", respondió el empresario colombiano, a quien Maduro le dio la nacionalidad venezolana y el título de embajador.

Según Saab, durante su detención en Cabo Verde fue torturado con golpes que le causaron hematomas y la pérdida de parte de su dentadura. Dijo que los castigos obedecían a que se negaba a otorgar información sobre las rutas de los barcos que llevarían medicinas y alimentos a Venezuela.

Y sobre su retención en EEUU, dijo que un par de días antes de ser liberado lo encerraron en una celda de vidrio de "3x3" metros sin recibir alimentos ni agua, donde era expuesto a temperaturas gélidas y con lámparas que le iluminaban el rostro.

La liberación de Saab fue lograda en unas negociaciones donde el jefe de la delegación venezolana fue Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta Delcy Rodríguez, y actual presidente del Legislativo venezolano.