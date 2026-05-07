Venezuela Venezuela reconoce muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas casi un año después de su deceso El gobierno venezolano reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios. La Fiscalía ordenó la exhumación del cuerpo para una investigación penal del caso.

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Venezuela reconoció este jueves la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas nueve meses después del deceso y tras más de un año de desaparición forzada denunciada por su familia, informó el Ministerio de Servicios Penitenciarios.

Quero fue excluido de la amnistía impulsada por la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, según denunció su defensa. Su madre lo buscó incesantemente y no logró verlo durante su arresto.

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Carmen Navas, madre de Quero, fue trasladada por autoridades del Ministerio de Servicios Penitenciarios al lugar donde fue enterrado su hijo en el Parque Memorial Jardín La Puerta, un cementerio en Caracas, constató un periodista de la AFP.

Después de depositar un ramillete de flores sobre la tumba, la madre pidió que se practique una prueba de ADN para corroborar la identidad del cuerpo.

"El 24 de julio del 2025 a las 11:25 pm (hora local) falleció por insuficiencia respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", indicó el comunicado del ministerio.

Quero fue trasladado al Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, en Caracas, "tras presentar hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo", añadió el gobierno.

De acuerdo con el comunicado, Quero "no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal".

La Fiscalía de Venezuela ordenó este mismo jueves exhumar el cuerpo de Quero Navas dentro de una investigación penal del caso.

Un puñado de piedras y una lámina de hierro desvencijada anclada en un pedazo de terreno desnudo es lo único que indica que sus restos están allí. En letras escritas a computadora aparece el nombre completo de Quero junto al de una mujer.

La fecha del deceso impresa en el lugar indica el 27 de julio de 2025, y no 24 de julio como señala el comunicado oficial.

Activistas de derechos humanos denunciaron en enero pasado, semanas después de la captura del depuesto mandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, que en Venezuela había unas 200 personas en "desaparición forzada".

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Tras la captura de Maduro, la presidenta interina Delcy Rodríguez impulsó una ley de amnistía que permitió la liberación de presos políticos.

Desde enero han sido excarcelados en Venezuela 776 presos políticos, de acuerdo al registro de Foro Penal. De estos, 186 han sido liberados tras la promulgación de la Ley de Amnistía en febrero.

"Un caso gravísimo"

Muchas familias pasan meses sin noticias de sus seres queridos después de su detención y piden en vano información a las autoridades y yendo de prisión en prisión para intentar encontrarlos.

A veces, tienen noticias gracias a las visitas a personas detenidas.

"El privado de libertad, al estar bajo tutela del Estado y ante ausencia de sus familiares, se procedió a su inhumación formal en fecha 30 de julio de 2025 en cumplimiento de los protocolos de ley", añade el texto.

Quero, comerciante de 51 años, fue arrestado el 3 de enero de 2025 y señalado por supuestos cargos de terrorismo.

"Es un caso gravísimo", dijo a la AFP Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, que defiende a presos por razones políticas.

"El propio comunicado del Ministerio de Servicios Penitenciarios es por sí indignante, porque indican que él no había informado sobre vínculos filiatorios y que nadie lo fue a visitar (...) La madre llevaba un tiempo largo buscándolo y nadie le decía nada", agregó Romero.

El abogado Eduardo Torres, defensor de derechos humanos y expreso político, indicó que la desaparición forzada y la violación del derecho a la vida son delitos de lesa humanidad.

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"Lamentablemente, estaba muerto, como ya nos habían dicho varios de sus compañeros de prisión", dijo Torres a la AFP.

La Defensora del Pueblo, Eglée González, juramentada el pasado 9 de abril por el Parlamento de mayoría chavista, exhortó a que se ordene una "investigación exhaustiva, independiente y transparente que permita esclarecer los hechos".