México (país)

Trump insiste en que en México gobiernan los carteles del narcotráfico

El mandatario republicano asegura que las drogas siguen llegando a Estados Unidos a través de la frontera con México

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump hoy 8 de mayo | Presidente asegura que los cruces ilegales cayeron a cero por la seguridad fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy, 8 de mayo de 2026, en que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico.

En una ceremonia por el Día de las Madres, que se realizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump destacó que su Gobierno ha trabajado en reducir el tráfico de drogas por vía marítima en un 97% y subrayó que los estupefacientes siguen llegando por tierra, a través de México.

PUBLICIDAD

Más sobre México (país)

La diplomacia del K-pop: BTS conquista el Zócalo de la mano de Claudia Sheinbaum
2 mins

La diplomacia del K-pop: BTS conquista el Zócalo de la mano de Claudia Sheinbaum

América Latina
Estados Unidos estudia atacar al narco con operativos conjuntos en México
7 mins

Estados Unidos estudia atacar al narco con operativos conjuntos en México

América Latina
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal
1 mins

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal

América Latina
Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG
2 mins

Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG

América Latina
El hombre que disparó en las pirámides de Teotihuacán planeó cada detalle y 'copió' el tiroteo de Columbine en 1999
3 mins

El hombre que disparó en las pirámides de Teotihuacán planeó cada detalle y 'copió' el tiroteo de Columbine en 1999

América Latina
Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres
1 mins

Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres

América Latina
Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba
2 mins

Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba

América Latina
Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026
2 mins

Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026

América Latina
Federación Portuguesa de Fútbol monitorea situación de seguridad en México previo al partido amistoso de marzo
2 mins

Federación Portuguesa de Fútbol monitorea situación de seguridad en México previo al partido amistoso de marzo

América Latina
¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG
3 mins

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina

“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. "Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", afirmó.

El presidente dijo que en honor a las mujeres valientes y resilientes, “hemos transformado rápidamente la frontera más peligrosa y peor en la historia de nuestro país en la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Trump se dan después de que el miércoles pasado, el mandatario afirmó que si México no hace "su trabajo" para combatir a los cárteles de la droga, Estados Unidos tendrá que hacerlo.

Ante los dichos de Trump, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que México está "actuando" contra el narcotráfico y que sigue abierto a cooperar con Estados Unidos; y enfatizó que se debe respetar la soberanía del Estado mexicano en todo momento.

Relacionados:
México (país)Ciudad de México (CDMX)Donald TrumpNarcotráficoCartelesDepartamento de Seguridad NacionalLa Administración para el Control de Drogas (DEA)FBI

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Socias por accidente
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tan cerca de ti, nace el amor
Gratis
Borrón y vida nueva
Al Grito de Guerra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX