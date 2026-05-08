México (país) Trump insiste en que en México gobiernan los carteles del narcotráfico El mandatario republicano asegura que las drogas siguen llegando a Estados Unidos a través de la frontera con México



Video Trump hoy 8 de mayo | Presidente asegura que los cruces ilegales cayeron a cero por la seguridad fronteriza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió hoy, 8 de mayo de 2026, en que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico.

En una ceremonia por el Día de las Madres, que se realizó en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca, Donald Trump destacó que su Gobierno ha trabajado en reducir el tráfico de drogas por vía marítima en un 97% y subrayó que los estupefacientes siguen llegando por tierra, a través de México.

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“Tenemos un problema porque los carteles gobiernan México, y nadie más. "Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", afirmó.

El presidente dijo que en honor a las mujeres valientes y resilientes, “hemos transformado rápidamente la frontera más peligrosa y peor en la historia de nuestro país en la frontera más fuerte en la historia de Estados Unidos”.

Las declaraciones de Trump se dan después de que el miércoles pasado, el mandatario afirmó que si México no hace "su trabajo" para combatir a los cárteles de la droga, Estados Unidos tendrá que hacerlo.