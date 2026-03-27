Personas desaparecidas Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026 El Gobierno de México informó del total de personas con estatus de desaparecidas y detalló qué tipo de información se tiene para su búsqueda

Video Madre buscadora Ceci Flores halla, los restos que podrían pertenecer a su hijo desaparecido

Este viernes 27 de marzo de 2026, Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), informó de la cifra oficial de personas desaparecidas y no localizadas en México hasta marzo de 2026.

En México, grupos civiles, como las Madres Buscadoras de Sonora, dedican jornadas que pueden durar varios días para trabajar en zonas donde se presume la existencia de restos de personas desaparecidas.

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Apenas el 24 de marzo 2026, Ceci Flores, una madre buscadora de México, dio a conocer el posible hallazgo de los restos de su hijo, por quien ha trabajado durante años para encontrarlo.

¿Cuántos desaparecidos hay en México?

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de este viernes en Palacio Nacional, se informó que hay 130,178 personas con estatus de desaparecidas, en registros que van de 2006 a 2026, por lo que se repartieron en tres grupos:

46,742 personas, que equivalen al 36% del total. No tienen datos completos, por ejemplo, no tiene nombre, sexo, fecha de nacimiento, contexto de la desaparición, fecha o lugar de los hechos, lo que imposibilita la búsqueda, pero siguen en el grupo. 40,308, que equivalen al 31% del total. Tienen datos suficientes para la búsqueda, y se han podido corroborar actividades posteriores a la fecha de su sdesparición: matrimonios, actas, cambios de domicilio, registros de hijos ante el registro civil. 43,128 casos, que equivalen al 33% del total. Corresponde a registros con datos completos, pero que hasta el momento, y derivado de búsqueda exahustiva, no se han encontrado coincidencias de actividad posterior a la fecha del reporte de desaparición. De estas personas, 3,869 cuentan con carpeta de investigación.

En cuanto al grupo dos, que muestra información de actividades de las personas reportadas como desaparecidas, Marcela Figueroa informó que "la autoridad está en proceso de formalizar y confirmar su identificación".

Por otra parte, las autoridades de México informaron que de cada 100 persona reportadas como desaparecidas en un mes, en promedio, 66 son localizadas; en 92 de cada 100 casos se localizan con vida, y en 96 de cada 100 los reportes no están relacionados con la comisión de un delito.