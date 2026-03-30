México (país)

Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres

Tras conseguir sacarlo a la superficie, el minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, para recibir ateción médica.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Justicia para mineros de Concordia: Marchas en México por hallazgo de cuerpos en fosa de Sinaloa

Uno de los cuatro trabajadores que habían quedado atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, México, fue rescatado con vida este lunes 30 de marzo de 2026, informaron en un comunicado las autoridades a cargo de la búsqueda.

Las autoridades continúan las labores para rescatar a los otros tres mineros atrapados.

PUBLICIDAD

Más sobre México (país)

Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba
2 mins

Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba

América Latina
Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026
2 mins

Desaparecidos en México: Gobierno da cifra oficial de personas no localizadas hasta marzo 2026

América Latina
Federación Portuguesa de Fútbol monitorea situación de seguridad en México previo al partido amistoso de marzo
2 mins

Federación Portuguesa de Fútbol monitorea situación de seguridad en México previo al partido amistoso de marzo

América Latina
¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG
3 mins

¿‘El Mencho’ no manejaba su fortuna? Así murió encargado del dinero del CJNG

América Latina
Un sismo de magnitud 6.5 sacude centro y sur de México: hay al menos dos muertos
4 mins

Un sismo de magnitud 6.5 sacude centro y sur de México: hay al menos dos muertos

América Latina
Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, el mexicano que llegó a ser el hombre más obeso del mundo
5 mins

Muere a los 41 años Juan Pedro Franco, el mexicano que llegó a ser el hombre más obeso del mundo

América Latina
Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico de México que dejó 13 muertos y decenas de heridos
4 mins

Qué se sabe del descarrilamiento del Tren Interoceánico de México que dejó 13 muertos y decenas de heridos

América Latina
¿Visitas México por Navidad? El gobierno de EEUU recomienda "no viajar" a seis estados por riesgo de delincuencia, terrorismo y secuestro
3 mins

¿Visitas México por Navidad? El gobierno de EEUU recomienda "no viajar" a seis estados por riesgo de delincuencia, terrorismo y secuestro

América Latina
Sube a 37 número de muertos por las intensas lluvias en México
3 mins

Sube a 37 número de muertos por las intensas lluvias en México

América Latina
Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe
4 mins

Hallan muertos al cantante B-King y a DJ Regio Clown, de Colombia, a las afueras de capital mexicana: qué se sabe

América Latina

La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velézques Alzúa, se mantiene en comunicación directa con los familiares de los trabajadores para informales de los avances en las operaciones de rescate, agrega el comunicado.

Las operaciones de búsqueda y extracción de los trabajadores en la Mina Santa Fe de El Rosario, en Sinaloa, están siendo coordinadas por un Puesto de Mando Unificado, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades del estado de Sinaloa.

¿Quién es el minero rescatado en Sinaloa?

Tras conseguir sacarlo a la superficie, el hombre fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, para ser revisado y recibir ateción médica.

El trabajador fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. Su rescate tuvo lugar a partir de las 12:25 am, "tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia", indicó el Puesto de Mando Unificado.

Mira también:

Video Confirman muerte de 5 mineros secuestrados en México: hallan sus cuerpos en fosas clandestinas
Relacionados:
México (país)MinerosRescatesSinaloa (estado mexicano)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Radical
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX