México (país) Rescate en mina de México: Trabajador es encontrado vivo en Sinaloa; faltan otros tres Tras conseguir sacarlo a la superficie, el minero, identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, para recibir ateción médica.

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Uno de los cuatro trabajadores que habían quedado atrapados en la mina Santa Fe, en Sinaloa, México, fue rescatado con vida este lunes 30 de marzo de 2026, informaron en un comunicado las autoridades a cargo de la búsqueda.

Las autoridades continúan las labores para rescatar a los otros tres mineros atrapados.

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La titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velézques Alzúa, se mantiene en comunicación directa con los familiares de los trabajadores para informales de los avances en las operaciones de rescate, agrega el comunicado.

Las operaciones de búsqueda y extracción de los trabajadores en la Mina Santa Fe de El Rosario, en Sinaloa, están siendo coordinadas por un Puesto de Mando Unificado, en el que participan la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y autoridades del estado de Sinaloa.

¿Quién es el minero rescatado en Sinaloa?

Tras conseguir sacarlo a la superficie, el hombre fue trasladado inmediatamente en helicóptero al Hospital General de Mazatlán, para ser revisado y recibir ateción médica.

El trabajador fue identificado como José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, originario de Angangueo, Michoacán. Su rescate tuvo lugar a partir de las 12:25 am, "tras más de 100 horas de trabajo ininterrumpido de las brigadas de emergencia", indicó el Puesto de Mando Unificado.

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