México (país) La diplomacia del K-pop: BTS conquista el Zócalo de la mano de Claudia Sheinbaum Bajo un sol inclemente y una alerta por ola de calor que no logró disuadir a la multitud, el corazón de México se transformó este miércoles en un santuario del pop coreano

Video Cerca de 50 mil fans se reúnen en el centro de México para ver a la banda surcoreana BTS

Más de 50,000 seguidores de la banda BTS, conocidos mundialmente como "ARMY", abarrotaron la Plaza de la Constitución para un encuentro inédito: un saludo de siete minutos desde los balcones de Palacio Nacional, escoltados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

El evento, anunciado apenas unas horas antes durante la conferencia matutina de la mandataria, desató un caos en el centro de la capital.

PUBLICIDAD

El Metro de la ciudad se vio superado por oleadas de jóvenes que, armadas con sombrillas y bloqueador solar, buscaban un centímetro cuadrado en la plancha del Zócalo.

La Secretaría de Cultura extendió la invitación formal, pero fue el fervor digital el que movilizó a fans de todos los puntos de la capital mexicana, además de seguidoras de diversas generaciones, desde adolescentes de 18 años hasta mujeres de 59 que lucían tatuajes en honor a sus ídolos.

Vista de los fans en el Zócalo de Ciudad de México. Imagen Luis Cortes/REUTERS

La aparición de Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook junto a la presidenta Sheinbaum a las 17:06 horas provocó un estallido sonoro que silenció el tráfico del primer cuadro de la ciudad. Entre frases de agradecimiento y un simpático “México mucho picante”, los integrantes de la agrupación surcoreana correspondieron al afecto de una base de fans que en México suma unos 14 millones de personas, el quinto mercado más grande para el grupo a nivel global.

La visita de BTS, que se produce en el marco de su "ARIRANG World Tour 2026", también ha servido como un ejercicio de diplomacia. Sheinbaum reveló gestiones personales con el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, para ampliar el número de presentaciones en el Estadio GNP, tras una demanda que dejó a millones de fans sin boletos.

Miembros del grupo surcoreano BTS saludan desde un balcón del Palacio Nacional en la Ciudad de México, el miércoles 6 de mayo de 2026. Imagen Marco Ugarte/AP