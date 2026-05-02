El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal

Video Todo lo que se sabe sobre la acusación de Fiscalía en NY contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos

Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG

"Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”