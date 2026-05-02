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El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pide licencia temporal

La noche de este viernes el gobernador Rocha Moya pidió licencia al cargo

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Video Todo lo que se sabe sobre la acusación de Fiscalía en NY contra el gobernador de Sinaloa y otros funcionarios mexicanos

La noche de este viernes 1 de mayo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pidió licencia temporal del cargo.

En un mensaje especial indicó que pedirá licencia a su cargo ante las investigaciones que realiza la Fiscalía General de la República

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Rocha Moya indicó que tiene la conciencia tranquila:

"Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra. A mi pueblo y a mi familia los puedo ver de frente porque no los he traicionado y nunca, nunca los traicionaré. Y eso lo demostraré con firmeza en el momento que las instituciones de justicia de nuestro país lo requieran”

Explicó que solicitó licencia al cargo mientras dure el proceso de investigación.

"Finalmente, informo al pueblo de Sinaloa que hoy presenté ante el Congreso del Estado la solicitud de licencia temporal al cargo de Gobernador mientras dure el proceso de investigación"

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