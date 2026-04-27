México (país)

Meses de seguimiento, seis aeronaves, más de 100 elementos de tropa y ni un solo disparo: así fue el operativo para detener a "El Jardinero", líder regional del CJNG

Tras 19 meses de seguimiento, la operación de captura en la que no se efectuó ni un solo disparo fue planeada y ejecutada por personal de la Secretaría de la Marina mexicana

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Por:N+ Univision
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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, difundió este lunes 27 de abril de 2026 el video del operativo en el que fue detenido Audias “N”, alias “El Jardinero”, identificado como líder regional del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras 19 meses de seguimiento a dicho objetivo prioritario, la operación fue planeada, desarrollada y ejecutada por personal de la Secretaría de Marina, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

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Así fue el operativo

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Derivado de trabajos de inteligencia de campo y gabinete, así como del intercambio de información con agencias estadounidenses, se tuvo conocimiento de la posible ubicación del objetivo prioritario en inmediaciones de la comunidad de El Mirador, Nayarit, donde se desplegó un operativo para su localización.

  • Se identificó que el objetivo se encontraba resguardado en una cabaña.
  • El dispositivo de seguridad de "El Jardinero" estaba integrado por múltiples vehículos (alrededor de 30 camionetas) y personal armado (más de 60 personas).

Para su captura, se implementó un despliegue táctico que incluyó aeronaves de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR), cuatro helicópteros de apoyo cercano, dos helicópteros de transporte de tropas, cuatro aeronaves de ala fija, 120 efectivos de tropa de acción directa, además de 400 elementos navales en acciones de apoyo.

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Al arribar al área, y debido al despliegue del personal naval, lo s escoltas del objetivo se dispersaron en distintas direcciones a manera de distracción; sin embargo, mediante seguimiento aéreo y terrestre, se logró ubicar al blanco prioritario cuando intentaba ocultarse en un conducto de desagüe, procediéndose a su detención.

No se efectuó ni un solo disparo

En un comunicado, el gobierno federal destacó qu e la "operación se realizó de manera quirúrgica", sin necesidad de efectuar un solo disparo, sin personas fallecidas, lesionadas ni daños colaterales.

Al detenido le fueron informados sus derechos de ley y fue puesto a disposición de la autoridad competente, quien determinará su situación jurídica.

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