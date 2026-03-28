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Marina de México localiza embarcaciones extraviadas en el mar, cerca de Cuba

La Secretaría de Marina del Gobierno de México informó este sábado 28 de marzo de 2026 que una aeronave de la Armada de México localizó las embarcaciones tipo catamarán que eran buscadas en el Caribe.

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Por:N+ Univision
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Video ¿Qué pasó con los dos veleros extraviados y que llevaban ayuda humanitaria para Cuba?

La Secretaría de Marina ( SEMAR) del Gobierno de México informó este sábado 28 de marzo de 2026 que una aeronave de la Armada de México localizó las embarcaciones tipo catamarán que eran buscadas en el Caribe.

Localizan embarcaciones en el Caribe

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Las naves fueron ubicadas a unas 80 millas náuticas al noroeste de La Habana, Cuba. Tras el hallazgo, un buque de la Marina se dirige a la zona para brindar apoyo y verificar las condiciones de las tripulaciones.

La dependencia indicó que se mantiene comunicación vía radio con ambas embarcaciones, mientras continúa el operativo de asistencia. Se prevé que en los próximos días se den a conocer más detalles sobre lo ocurrido y la situación de las personas a bordo.

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Activación del Plan Marina

El pasado jueves 26 de marzo, la SEMAR informó que, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, activó el Plan Marina en su componente de Búsqueda y Rescate ( SAR). El objetivo fue localizar dos veleros con nueve tripulantes de distintas nacionalidades.

Las embarcaciones zarparon el 20 de marzo desde Isla Mujeres, Quintana Roo, con destino a La Habana, Cuba, transportando ayuda humanitaria. Sin embargo, al no confirmarse su arribo en las fechas previstas -entre el 24 y 25 de marzo-, se activaron de inmediato los protocolos de emergencia.

Coordinación nacional e internacional

Como parte del operativo, se alertó a mandos navales en Isla Mujeres y Yucalpetén (Yucatán), así como a Estaciones Navales de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima ( ENSAR). También se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar la cobertura de búsqueda.

Además, se estableció coordinación con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres y con instancias técnicas para analizar información marítima. A nivel internacional, se mantuvo comunicación con centros de rescate y autoridades de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.

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En campo, se desplegaron unidades aéreas y marítimas, incluidas aeronaves tipo Persuader, que ejecutaron patrones de búsqueda en la ruta estimada. Asimismo, se realizó monitoreo constante para ajustar las zonas de rastreo según las condiciones del mar.

JICM

Video Marina de México busca dos embarcaciones con ayuda humanitaria para Cuba desaparecidos
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