Noticias Una zona arqueológica, un arma calibre 38 y un hombre disparando a los turistas: ¿Quién era el atacante? Las autoridades mexicanas revelaron más detalles sobre el episodio de violencia que se vivió ayer por la mañana en las Pirámides de Teotihuacán y algunos datos claves sobre la personalidad del hombre que realizó el atentado

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El lunes 20 de abril, se vivió un suceso trágico luego de que un hombre abrió fuego, matando a una mujer canadiense e hiriendo a 13 turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán en México, para después suicidarse.

La Fiscalía del Estado de México informó que el ataque no fue espontáneo, sino que ya se tenía una planeación previa, ya que el agresor había ido en varias ocasiones a la zona arqueológica y se hospedó en hoteles cercanos. A continuación te decimos quién fue el atacante.

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¿Quién era el agresor?

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De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el agresor del atentado perpetrado el lunes 20 de marzo en las pirámides de Teotihuacán se llamaba Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y nacionalidad mexicana.

En su mochila se encontraron un arma calibre .38 Special, 52 cartuchos útiles, documentos personales, boletos de autobús, credencial del INE ,un teléfono celular, manuscritos, imágenes y material escrito relacionados con ataques armados como el del caso de Columbine. Según el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, sugirió que el difunto agresor tenía conducta con "rasgos psicopáticos" y una tendencia a replicar los "hechos violentos" como el de Estados Unidos en el año 1999, esta conducta se le llama “ copycat”.

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¿Cuánto costaba su arma?

Julio César Jasso Ramírez contaba con armamento sumamente costoso, siendo la pistola de un valor aproximado de 40 mil pesos mexicanos, algo así como 1800 dólares y cartuchos con balas de un valor de 10 mil pesos mexicanos (850 dólares).

Cabe recalcar que, aunque el suceso pudo parecer improvisado, la realidad es que el agresor ya había ido en varias ocasiones a las pirámides de Teotihuacán y se había hospedado en hoteles que estuvieran cerca de la zona con el fin de tantear el terreno y poder llevar a cabo su acto. Un dato a resaltar es que justo las imágenes del atentado que tenía en su mochila se perpetraron el mismo día en el que él provocó esa tragedia, el 20 de abril de 1999. También el número de víctimas pudo asemejarse, ya que en el tiroteo de Estados Unidos hubo 13 muertos y Ramírez mató a una mujer canadiense e hirió a 13 personas.