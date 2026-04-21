Noticias

Una zona arqueológica, un arma calibre 38 y un hombre disparando a los turistas: ¿Quién era el atacante?

Las autoridades mexicanas revelaron más detalles sobre el episodio de violencia que se vivió ayer por la mañana en las Pirámides de Teotihuacán y algunos datos claves sobre la personalidad del hombre que realizó el atentado

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Identifican a tirador en pirámide de Teotihuacán tras ataque que dejó turista muerta

El lunes 20 de abril, se vivió un suceso trágico luego de que un hombre abrió fuego, matando a una mujer canadiense e hiriendo a 13 turistas en la zona arqueológica de Teotihuacán en México, para después suicidarse.

La Fiscalía del Estado de México informó que el ataque no fue espontáneo, sino que ya se tenía una planeación previa, ya que el agresor había ido en varias ocasiones a la zona arqueológica y se hospedó en hoteles cercanos. A continuación te decimos quién fue el atacante.

Video Tiroteo en Teotihuacán ¿pone en riesgo el turismo en México ante el Mundial de Fútbol?

¿Quién era el agresor?

PUBLICIDAD

Más sobre Noticias

Así fue como un hombre subió a la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, y disparó contra los visitantes
3 mins

Así fue como un hombre subió a la Pirámide de la Luna, en Teotihuacán, y disparó contra los visitantes

América Latina
El Salvador juzga a 490 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha por homicidios y delitos en masa
3 mins

El Salvador juzga a 490 presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha por homicidios y delitos en masa

América Latina
Más de 200 turistas atrapados en Río de Janeiro por operativo para capturar a líder de una banda local
3 mins

Más de 200 turistas atrapados en Río de Janeiro por operativo para capturar a líder de una banda local

América Latina
EEUU realiza nuevo ataque en el Caribe contra presunta lancha de narcotráfico; reportan tres muertos
1 mins

EEUU realiza nuevo ataque en el Caribe contra presunta lancha de narcotráfico; reportan tres muertos

América Latina
Argentina intensifica controles migratorios con operativos sorpresa en Buenos Aires
2 mins

Argentina intensifica controles migratorios con operativos sorpresa en Buenos Aires

América Latina
Un sacerdote DJ pone a bailar a miles en Argentina con un homenaje electrónico al Papa Francisco
4 mins

Un sacerdote DJ pone a bailar a miles en Argentina con un homenaje electrónico al Papa Francisco

América Latina
Elecciones en Perú siguen en suspenso; resultados llegarían a mediados de mayo
2 mins

Elecciones en Perú siguen en suspenso; resultados llegarían a mediados de mayo

América Latina
Joven asiste a audiencia en Brasil contra hombre que la apuñaló 40 veces por no querer salir con él
2 mins

Joven asiste a audiencia en Brasil contra hombre que la apuñaló 40 veces por no querer salir con él

América Latina
FMI restablece relaciones con Venezuela tras seis años de suspensión y reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez
1 mins

FMI restablece relaciones con Venezuela tras seis años de suspensión y reconoce al gobierno de Delcy Rodríguez

América Latina
Amor eterno desde el cielo: la guitarra de 7,000 árboles que un hombre plantó por su esposa
2 mins

Amor eterno desde el cielo: la guitarra de 7,000 árboles que un hombre plantó por su esposa

América Latina

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el agresor del atentado perpetrado el lunes 20 de marzo en las pirámides de Teotihuacán se llamaba Julio César Jasso Ramírez, de 27 años y nacionalidad mexicana.

En su mochila se encontraron un arma calibre .38 Special, 52 cartuchos útiles, documentos personales, boletos de autobús, credencial del INE ,un teléfono celular, manuscritos, imágenes y material escrito relacionados con ataques armados como el del caso de Columbine. Según el fiscal general de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes, sugirió que el difunto agresor tenía conducta con "rasgos psicopáticos" y una tendencia a replicar los "hechos violentos" como el de Estados Unidos en el año 1999, esta conducta se le llama “ copycat”.

Video Ataque mortal durante grabaciones de 'Sin senos sí hay paraíso' deja varios muertos; video de la agresión

¿Cuánto costaba su arma?

Julio César Jasso Ramírez contaba con armamento sumamente costoso, siendo la pistola de un valor aproximado de 40 mil pesos mexicanos, algo así como 1800 dólares y cartuchos con balas de un valor de 10 mil pesos mexicanos (850 dólares).

Cabe recalcar que, aunque el suceso pudo parecer improvisado, la realidad es que el agresor ya había ido en varias ocasiones a las pirámides de Teotihuacán y se había hospedado en hoteles que estuvieran cerca de la zona con el fin de tantear el terreno y poder llevar a cabo su acto. Un dato a resaltar es que justo las imágenes del atentado que tenía en su mochila se perpetraron el mismo día en el que él provocó esa tragedia, el 20 de abril de 1999. También el número de víctimas pudo asemejarse, ya que en el tiroteo de Estados Unidos hubo 13 muertos y Ramírez mató a una mujer canadiense e hirió a 13 personas.

Hasta el momento, las autoridades continúan con las investigaciones con el fin de esclarecer las causas del mismo.

Relacionados:
NoticiastiroteoTiroteos masivos México (país)

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ser mi... novia?
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Los encantos del sinvergüenza
Doménica Montero
Gratis
El extraño retorno de Diana Salazar
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX