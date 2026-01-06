Venezuela Trump anuncia que Venezuela enviará a EEUU hasta 50 millones de barriles de petróleo y que él "controlará" el uso de esos ingresos El presidente Donald Trump anunció este martes que Venezuela "entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado" a EEUU para ser vendidos a precio de mercado. Según el mandatario, los ingresos provenientes serán controlados por él para ser usados "en beneficio de las personas de Venezuela y Estados Unidos".

El presidente Donald Trump anunció este martes que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos, que serán comercializados a precios de mercados, y cuyos ingresos serían administrados por él mismo "para asegurar que sean usados en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".

Este volumen de petróleo podría representar entre 1,800 y 3,000 millones de dólares, aproximadamente, a precios actuales.

El mandatario señaló que " las autoridades interinas de Venezuela" ejecutarán el despacho directo de las decenas de millones de barriles de crudo "sancionado y de alta calidad" a puertos e instalaciones petroleras en EEUU usando tanqueros.

Trump dijo que instruyó al secretario de Energía Chris Wright para que "ejecute este plan de inmediato".

Hasta el momento Venezuela no ha emitido algún comentario sobre el requerimiento de Trump. La orden del mandatario se enmarcaría en la presión anunciada por el secretario de Estado Marco Rubio hacia las autoridades interinas venezolanas, tras la captura y derrocamiento de Nicolás Maduro en Caracas por unidades militares de EEUU,

El gobierno estadounidense ha asegurado desde el sábado, con la salida del poder de Maduro, que están "dirigiendo" el país suramericano, una afirmación rechazada por la vicepresidenta y ahora "presidenta encargada" Delcy Rodríguez, quien reiteró este martes que "no hay agente externo que gobierna Venezuela".

Pero Rubio anunció desde el fin de semana que EEUU presionará para que se produzcan cambios mediante un embargo petrolero.

Trump afirmó pocas horas después de la detención de Maduro que el embargo petrolero seguía en completa aplicación, con el poderoso despliegue militar naval en el Caribe, hasta que las demandas de EEUU "sean satisfechas por completo".

Efectos del embargo petrolero a Venezuela

Este embargo "total y completo" fue anunciado a mediados del mes pasado por el presidente Trump, contra todos los barcos petroleros en ruta desde o hacia Venezuela, lo que significa un golpe importante para la actividad económica petrolera del país caribeño, con una alta dependencia de los ingresos por las ventas petroleras para alimentar su maltrecha economía de divisas.

Desde entonces, dos barcos petroleros, con una carga valorada en al menos 50 millones de dólares cada uno, fueron incautados por EEUU en aguas internacionales, con un tercero en una persecución por operar violando las sanciones de Washington.

Los efectos del embargo se notan en la actividad petrolera venezolana. Varios barcos petroleros bajo sanciones dejaron de navegar hacia los puertos venezolanos temiendo que pudieran ser incautados, dificultando las operaciones de exportación de crudo.

Aunado a esto, los barcos en operaciones de cabotaje entre puertos venezolanos decidieron navegar bordeando la costa, alargando sus rutas dentro del mar territorial venezolano, para no exponerse a incautaciones en aguas internacionales, según el sitio especialista en movimiento de tanqueros web TankerTrackers.com

Ante la imposibilidad de enviar su producción a sus mercados en Asia, usando la "flota fantasma"—el grupo de tanqueros que apaga sus sistemas de posicionamiento satelital para ocultar su ubicación y usa banderas falsas—, las capacidades locales de almacenamiento de petróleo y derivados empezaron a agotarse, llevando a la decisión de la petrolera estatal PDVSA de recortar su producción, según un reporte de Reuters.

De tener lugar un bloqueo petrolero completo, Venezuela dejaría de recibir entre 8,000 a 8,500 millones de dólares anuales, estimó a una radio local el economista venezolano Asdrúbal Oliveros.

La producción petrolera actual de Venezuela está estimada en poco más de 1.1 millones de barriles por día, de los cuales exporta alrededor de 900,000 por día.

Sin embargo, las sanciones contra el petróleo venezolano han llevado al régimen venezolano a tener que vender su crudo en el mercado asiático con alto descuento.

La operación anunciada por Trump, de realizarse a precios de mercado, implicaría una mejora en cuanto a los ingresos obtenidos, aunque no está claro cómo se administrarían los recursos.

El gobierno de Trump ha advertido a Delcy Rodríguez que debe cumplir con sus exigencias. Y esta, por su parte, aunque sigue planteando reclamos sobre la liberación de Nicolás Maduro, también ha expresado estar abierta a "una agenda de cooperación" con EEUU.

Trump dijo hace unos días que Rodríguez "pagaría un alto precio" si no hacía "lo correcto" cooperando con EEUU.

El anuncio de Trump sobre la entrega de millones de barriles de petróleo se da cuando la Casa Blanca está organizando una reunión en el Despacho Oval el viernes con ejecutivos de compañías petroleras en relación con Venezuela, a la que se espera que asistan representantes de Exxon, Chevron y ConocoPhillips, según reportó AP.

