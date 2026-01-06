Nicolás Maduro Delcy Rodríguez, presidenta “encargada” de Venezuela, jura ante el Parlamento entre promesas de rescate a Maduro La corte suprema venezolana ordenó a Delcy Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables.



Video Perfil: Delcy Rodríguez, la elegida como "presidenta encargada" de Venezuela tras captura de Maduro

Delcy Rodríguez fue investida este lunes como presidenta “encargada” de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y primera en la línea de sucesión. Es la primera mujer que gobierna este país.

"Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos de rehenes en los Estados Unidos", dijo Rodríguez. "Vengo también con honor a jurar en nombre de todos los venezolanos".

Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, fueron detenidos el 3 de enero por militares de Estados Unidos durante un bombardeo a Caracas. Enfrentan cargos de narcotráfico y terrorismo de los que se declararon "no culpables" en Nueva York este lunes.

La corte suprema venezolana ordenó a Rodríguez asumir el cargo por 90 días prorrogables.

Así fue la juramentación de Delcy Rodríguez

Su hermano, el jefe del Parlamento, Jorge Rodríguez, presidió el acto de investidura. El hijo de Maduro, el también diputado Nicolás Maduro Guerra, sostuvo la Constitución sobre la cual la presidenta interina juró.

Rodríguez dijo que asume el cargo en "horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación".

Militares rindieron honores a la presidenta interina al terminar la ceremonia. La Fuerza Armada reconoció el domingo su designación.

La investidura fue además el asunto que trató la Asamblea Nacional electa en mayo de 2025 que inició funciones este lunes.

Maduro Guerra expresó más temprano su "apoyo incondicional" a la presidenta interina y auguró igualmente que "más temprano que tarde" su padre y Flores "volverán" a Venezuela.

"Cuenta conmigo", dijo el parlamentario a, conocido popularmente como "Nicolasito", a Rodríguez. "La patria está en buenas manos, papá, y pronto nos vamos a abrazar aquí en Venezuela", exclamó lloroso.

Una fotografía de la pareja presidencial fue desplegada en la tribuna de oradores del recinto y el jefe de la cámara ordenó que una flor roja ocupe el escaño de Flores.

