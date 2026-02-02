Papa León XIV visitará Perú este 2026, confirma canciller, ¿Y México también?
El canciller de Perú dijo en una entrevista que, el papa visitará el país donde se nacionalizó y vivió gran parte de su ministerio.
Video El emotivo mensaje en español del nuevo papa León XIV
El canciller de Perú, Hugo de Zela, confirmó que el papa León XIV visitará este año el país donde se nacionalizó. Señaló que el papa visitará Perú luego de que, recibió una invitación formal enviada el 7 de enero por el presidente José Jerí.
Aunque aún no se da a conocer la fecha, indicaron que la visita será este año.
Sí tiene decidido venir a nuestro país
Relacionados: