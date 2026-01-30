Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral
El secretario de Estado de EEUU y el secretario de Relaciones Exteriores sostuvieron una llamada telefónica en la que tocaron temas que involucran a ambos países.
Video Marco Rubio habla con canciller mexicano Juan Ramón de la Fuente sobre temas de seguridad
El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada hoy con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, en la que reiteraron su disposición para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común.
La @SRE_mx, informa que el canciller Juan Ramón de la Fuente sostuvo esta tarde una llamada telefónica con el secretario de @StateDept, Marco Rubio (@SecRubio), en la que reiteraron la disposición de ambas dependencias para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de…— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) January 31, 2026
Relacionados: