Marco Rubio y Canciller mexicano hablan por teléfono y reiteran colaboración bilateral

El secretario de Estado de EEUU y el secretario de Relaciones Exteriores sostuvieron una llamada telefónica en la que tocaron temas que involucran a ambos países.

El secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una llamada hoy con el canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, en la que reiteraron su disposición para estrechar la colaboración bilateral en las agendas de interés común.

