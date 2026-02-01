Mario Delgado Mario Delgado, titular de SEP en México, reacciona a asesinato de su Tía y Prima en Ataque Armado El funcionario mencionó que confía en que se esclarecerá el caso y que se hará justicia

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, expresó su profunda consternación e indignación por los asesinatos de su tía y prima en Colima.

A través de su cuenta de X, el funcionario dijo que fueron brutalmente asesinadas en su domicilio.

Asimismo, compartió que en su infancia su tía le preparó su pastel de cumpleaños.

Así se ganaba la vida, trabajando duro, vendiendo ricos pasteles y comida colimense como solo ella sabía prepararla, expresó.



De igual forma, mandó su solidaridad a sus tíos, primos y sobrinos.

Finalmente, mencionó que confía en que se esclarecerá el caso y que se hará justicia.

Colima tiene una tasa alta de homicidios

De acuerdo con información de la Agencia de Noticias AFP, Colima tiene la mayor tasa de homicidios del país con 81,08 por cada 100.000 habitantes en 2025.

A través de un comunicado, la Fiscalía de Colima detalló un ataque entre dos mujeres este sábado 31 de enero.

Tras encontrar el vehículo de los atacantes, los policías se enfrentaron a tiros con un grupo de hombres armados y murieron tres de ellos.

Dentro del domicilio, frente al automóvil de los agresores, los agentes encontraron armas que coinciden con aquellas utilizadas en el ataque contra las familiares del secretario de Educación Pública; no obstante, no especificaron el armamento.

