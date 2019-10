Testigo cooperante implica directamente al presidente de Honduras en uso de dinero del narco para su campaña

De hecho, Ardón dijo que Hernández le aviso que no podía presentarse a las elecciones como alcalde debido a sus vínculos con el tráfico ilegal de drogas.

No obstante, el alcalde dijo que gastó $1.6 millones en la exitosa campaña de Hernández. "Ese dinero salió de las ganancias del narcotráfico ", dijo al tribunal.

Juan Orlando Hernández respondió de inmediato a la acusación en Twitter. "Si Ardón afirma que alguien habló con JOH sobre aceptar dinero de él, está mintiendo. Eso nunca sucedió. No $1 millón, ninguna cantidad, nunca, nadie," escribió.

El mandatario es señalado como conspirador pero no está acusado en el caso. La semana pasada emitió un comunicado en el cual rechazaba los alegatos del fiscal diciendo que era una acusación "100% falsa, absurda y ridícula… Esto es Alicia en el país de las Maravillas". Agregó que ha luchado de forma "valiente" en contra del narcotrafico con "una estrategia anticrimen transnacional" que incluye la extradición.

Reuniónes con 'El Chapo'

"Tony Hernández le dijo a 'El Chapo' que si Juan Orlando Hernández ganaba no íbamos a ser extraditados ", declaró Ardón. Los traficantes estaban preocupados porque el Congreso hondureño había aprobado una ley de extradición en 2012 bajo la presión de Estados Unidos.

Extraditados

En 2015, Ardón dijo que se reunió con los hermanos Hernández en Tegucigalpa en las oficinas de una entidad estatal de construcción de carreteras, FondoVial. Ardón explicó que se sentía presionado por 'El Chapo'. " Dijo Juan Orlando Hernández que no tenía compromiso con nadie y si querían podía devolver el dinero ", dijo Ardón.

Ardón no fue extraditado y, en cambio, se entregó a la DEA en marzo de este año, luego de ser acusado en Estados Unidos por cargos de tráfico de drogas. Sin embargo, inicialmente no mencionó sus tratos con la familia Hernández a los fiscales. "Me guardé esa información por miedo a las represalias", dijo, y señaló que su familia todavía vive en Honduras.