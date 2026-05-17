Cuba Tensión en Cuba: gobierno llama a "resistir y sobrevivir" ante una eventual "agresión militar" La situación social, política y económica cubana empeora en medio de los apagones por el colapso del sistema eléctrico, el bloqueo petrolero de EEUU y la amenaza de caída del régimen socialista que gobierna Cuba desde hace casi siete décadas, que empezó esta semana a distribuir una guía para la población ante una eventual "agresión militar".

Video Cubanos salen a protestar día y noche mientras los apagones masivos empeoran

Mientras recibe al director de la CIA en medio de negociaciones con EEUU y apagones de hasta 20 horas en el país que han desatado protestas en La Habana, el régimen cubano distribuye una "guía familiar" para protección ante "una agresión militar".

Distintos portales web del gobierno cubano, de los gobiernos provinciales o Defensa Civil de Cuba, lanzaron esta semana un instructivo para la población, llamándolo "una herramienta para que las familias se preparen por si es necesario emplearla".

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El documento, cargado del lenguaje propagandístico usual de La Habana, inicia señalando que el país está amenazado "por la potencia del norte", en alusión a EEUU pero sin mencionarlo directamente.

"Actualmente amenaza con agredir militarmente y destruir nuestra sociedad, con el fin de perpetuar el capitalismo en Cuba y eliminar el ejemplo de humanismo y solidaridad que representa", advierte la guía.

Se llama a las familias a desarrollar "un grupo de medidas para la protección de sus integrantes, sus bienes, y la economía familiar ante una agresión militar". También deben seguir las instrucciones de los "consejos de defensa territoriales" y conocer los refugios ante "los golpes aéreos del enemigo".

Otra responsabilidad es preparar una mochila familiar con recursos: documentos, radios portátiles, velas o linternas, alimentos no perecederos, agua potable, artículos de higiene personal, medicamentos, y juguetes para la distracción de niños pequeños.

Se dan también instrucciones de resguarda ante bombardeos aéreos, y se pide "mantener la disciplina y la solidaridad entre familias".

También hay indicaciones sobre primeros auxilios, ante lesiones como hemorragias o fracturas.

La difusión, más bien discreta, del documento se produce cuando Cuba, de 9,6 millones de habitantes, atraviesa una crisis socioeconómica sin precedentes.

La situación de la red eléctrica también es crítica, ya que el país se ha quedado sin reservas de diésel ni de fueloil.

El jueves Cuba había recibido sorpresivamente al director de la CIA, John Ratcliffe, en una reunión con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, el ministro del Interior Lázaro Álvarez Casas y el jefe de los servicios de inteligencia cubanos, y hablaron sobre la cooperación en materia de inteligencia, la estabilidad económica y cuestiones de seguridad. Un funcionario de la CIA confirmó las reuniones a la AP.

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Raúl Guillermo Rodríguez Castro es nieto de Raúl Castro, hermano de Fidel y expresidente cubano, contra quien el departamento de Justicia podría estar preparando una acusación penal en EEUU.