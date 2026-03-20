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Silvio Rodríguez recibe fusil de combate AKM por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba

La decisión se produce días después de que el artista expresara su postura en su blog personal Segunda Cita, donde aseguró que estaría dispuesto a tomar las armas en caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos.

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Por:N+ Univision
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Video Silvio Rodríguez niega represión del régimen a las protestas en Cuba

El cantautor cubano Silvio Rodríguez recibió este viernes 20 de marzo de 2026 un fusil AKM y una réplica simbólica del mismo por parte del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, como reconocimiento a su disposición pública de defender al país ante una eventual agresión externa.

Declaraciones que detonaron la entrega

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La decisión se produce días después de que el artista expresara, el pasado 18 de marzo, su postura en su blog personal Segunda Cita.

En el texto titulado “Cuba en la encrucijada de un multilateralismo hipócrita”, del autor Josué Veloz Serrade, Rodríguez aseguró que estaría dispuesto a tomar las armas en caso de un ataque militar por parte de Estados Unidos.

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“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”, escribió el intérprete, conocido por temas emblemáticos como Ojalá, Fusil contra fusil y Canción para mi soldado.

Día Nacional de la Defensa

La entrega del arma tuvo lugar durante una ceremonia oficial con motivo del Día Nacional de la Defensa en Cuba. El evento contó con la presencia del mandatario Miguel Díaz-Canel, y fue presentado como respuesta a lo que la Presidencia calificó como un “noble y revolucionario reclamo” por parte del músico.

Según autoridades cubanas, el gesto busca reconocer el compromiso patriótico de Rodríguez, una de las figuras más influyentes de la música latinoamericana y símbolo de la Nueva Trova.

Tensiones entre Cuba y EEUU

Este episodio ocurre en un contexto de creciente tensión entre Cuba y Estados Unidos durante 2026. El presidente estadounidense Donald Trump ha intensificado la presión sobre el gobierno cubano, promoviendo un cambio de régimen y realizando declaraciones polémicas, entre ellas que sería un “honor” para él “tomar Cuba”.

Por su parte, el gobierno de La Habana ha denunciado estas afirmaciones como una amenaza directa de intervención militar.

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Además, responsabiliza a las sanciones estadounidenses de la crisis económica y energética que atraviesa el país, reiterando que su sistema político no está sujeto a negociación frente a lo que considera intentos de injerencia o colonialismo.

La entrega del fusil a Silvio Rodríguez se inscribe así en un escenario de fuerte simbolismo político y reafirmación ideológica por parte del gobierno cubano.

JICM

Video Artistas cubanos rechazan declaraciones de Silvio Rodríguez negando la represión en la isla
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