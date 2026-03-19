Cuba Silvio Rodríguez defenderá a Cuba si EEUU interviene: 'Exijo mi AKM, lo digo en serio' El cantautor de izquierda salió en defensa de la República de Cuba en un escenario de tensiones y presión política por parte de Estados Unidos.

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El cantautor cubano Silvio Rodríguez, manifestó su apoyo al régimen cubano en medio de las tensiones con Washington D.C. y su dura estrategia de presión contra el pueblo de La Habana, encabezada por Miguel Díaz-Canel.

Este miércoles 18 de marzo, desde su blog Segunda Cita, manifestó un brevísimo comentario que encendió a los medios de comunicación: “Exijo mi AKM si se lanzan, y lo digo muy en serio”.

Imagen Segunda Cita / Blogspot

El artista de 79 años, de histórica ideología de izquierda, aludió al conocido fusil de origen soviético para manifestar su respaldo a la República de Cuba, en medio de la presión económica procedente de Estados Unidos.

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En una publicación previa, Rodríguez respaldó las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que el país ofrecería una “resistencia inexpugnable” ante cualquier agresión externa. A través de la red social X, Díaz-Canel afirmó que Cuba cuenta con la certeza de que todo atacante encontrará una firme respuesta en la isla.

Estas declaraciones se producen en medio de un aumento de la retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en las últimas semanas ha lanzado críticas hacia el gobierno cubano. Incluso señaló recientemente que le gustaría “tener el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

Pese a la tensión, ambas naciones mantienen conversaciones diplomáticas. Cuba confirmó el viernes avances en el diálogo y anunció la próxima liberación de 51 presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano.

El blog de Silvio Rodríguez en respaldo a La Habana

El texto de Josué Veloz Cerrade, publicado en el blog de Silvio Rodríguez, sostiene que la crisis energética y económica de Cuba no es accidental, sino el resultado de una estrategia prolongada de asfixia liderada por Estados Unidos, basada en el bloqueo y en una presión constante que busca provocar el colapso interno.

Además, critica la falta de apoyo efectivo de potencias como Rusia y China, así como de gobiernos latinoamericanos, señalando que han optado por la retórica en lugar de acciones concretas.

El texto, titulado “El asedio perfecto: cuando la asfixia es la política”, detalla que la isla enfrenta tres escenarios: negociar en desventaja, resistir en soledad o colapsar, y afirma que solo un apoyo internacional real podría cambiar ese panorama. Concluye que la solidaridad no es solo un gesto moral, sino una necesidad estratégica.