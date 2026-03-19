Cuba

Silvio Rodríguez defenderá a Cuba si EEUU interviene: 'Exijo mi AKM, lo digo en serio'

El cantautor de izquierda salió en defensa de la República de Cuba en un escenario de tensiones y presión política por parte de Estados Unidos.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Cuba sigue en la mira de Washington: Así reaccionan en la Casa Blanca a cambios propuestos en la isla

El cantautor cubano Silvio Rodríguez, manifestó su apoyo al régimen cubano en medio de las tensiones con Washington D.C. y su dura estrategia de presión contra el pueblo de La Habana, encabezada por Miguel Díaz-Canel.

Este miércoles 18 de marzo, desde su blog Segunda Cita, manifestó un brevísimo comentario que encendió a los medios de comunicación: “Exijo mi AKM si se lanzan, y lo digo muy en serio”.

Imagen Segunda Cita / Blogspot

El artista de 79 años, de histórica ideología de izquierda, aludió al conocido fusil de origen soviético para manifestar su respaldo a la República de Cuba, en medio de la presión económica procedente de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Más sobre Cuba

Un petrolero ruso desafía el bloqueo de Estados Unidos y se dirige a Cuba con más de 700.000 barriles de crudo
1 mins

Un petrolero ruso desafía el bloqueo de Estados Unidos y se dirige a Cuba con más de 700.000 barriles de crudo

América Latina
¿Cubanos al rescate? Estos son los puntos clave de las medidas económicas anunciadas por Cuba
3 mins

¿Cubanos al rescate? Estos son los puntos clave de las medidas económicas anunciadas por Cuba

América Latina
Costa Rica cerró hoy su embajada en Cuba y pidió que se fueran sus diplomáticos. La isla ya respondió
3 mins

Costa Rica cerró hoy su embajada en Cuba y pidió que se fueran sus diplomáticos. La isla ya respondió

América Latina
Apagón en todo Cuba hoy lunes: se agrava crisis energética en la isla
1 mins

Apagón en todo Cuba hoy lunes: se agrava crisis energética en la isla

América Latina
¿Quién es Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, quien habría negociado con EEUU?
2 mins

¿Quién es Raúl Rodríguez Castro, alias “El Cangrejo”, quien habría negociado con EEUU?

América Latina
¿Se levanta el bloqueo? Cuba confirma "conversaciones" con Estados Unidos en medio de la creciente tensión
2 mins

¿Se levanta el bloqueo? Cuba confirma "conversaciones" con Estados Unidos en medio de la creciente tensión

América Latina
Cuba anuncia la liberación de 51 presos políticos en las próximas semanas
3 mins

Cuba anuncia la liberación de 51 presos políticos en las próximas semanas

América Latina
Fallece un quinto tripulante de la lancha estadounidense atacada en Cuba
2 mins

Fallece un quinto tripulante de la lancha estadounidense atacada en Cuba

América Latina
¿Qué provocó el apagón masivo en Cuba de hoy miércoles 4 de marzo y cuáles zonas afectó?
2 mins

¿Qué provocó el apagón masivo en Cuba de hoy miércoles 4 de marzo y cuáles zonas afectó?

América Latina
Cuba detiene a 10 panameños por presunta "propaganda subversiva", en un nuevo incidente internacional
1 mins

Cuba detiene a 10 panameños por presunta "propaganda subversiva", en un nuevo incidente internacional

América Latina

En una publicación previa, Rodríguez respaldó las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien aseguró que el país ofrecería una “resistencia inexpugnable” ante cualquier agresión externa. A través de la red social X, Díaz-Canel afirmó que Cuba cuenta con la certeza de que todo atacante encontrará una firme respuesta en la isla.

Estas declaraciones se producen en medio de un aumento de la retórica por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en las últimas semanas ha lanzado críticas hacia el gobierno cubano. Incluso señaló recientemente que le gustaría “tener el honor de tomar Cuba, de alguna manera”.

Pese a la tensión, ambas naciones mantienen conversaciones diplomáticas. Cuba confirmó el viernes avances en el diálogo y anunció la próxima liberación de 51 presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano.

El blog de Silvio Rodríguez en respaldo a La Habana

El texto de Josué Veloz Cerrade, publicado en el blog de Silvio Rodríguez, sostiene que la crisis energética y económica de Cuba no es accidental, sino el resultado de una estrategia prolongada de asfixia liderada por Estados Unidos, basada en el bloqueo y en una presión constante que busca provocar el colapso interno.

Además, critica la falta de apoyo efectivo de potencias como Rusia y China, así como de gobiernos latinoamericanos, señalando que han optado por la retórica en lugar de acciones concretas.

El texto, titulado “El asedio perfecto: cuando la asfixia es la política”, detalla que la isla enfrenta tres escenarios: negociar en desventaja, resistir en soledad o colapsar, y afirma que solo un apoyo internacional real podría cambiar ese panorama. Concluye que la solidaridad no es solo un gesto moral, sino una necesidad estratégica.

TLS

Relacionados:
CubaSilvio Rodríguez DomínguezDonald Trump

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Tráiler: Chiquis: Sin filtro (Temporada 2)
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX