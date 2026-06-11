Tormenta tropical El impacto de la tormenta tropical Cristina en Centroamérica Desde el pasado 8 de junio, la tormenta tropical Cristina mantiene en alerta a los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, con la activación de alertas preventivas y la suspensión de clases y algunas otras actividades, para evitar afectaciones mayores o la pérdida de vidas humanas

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La tormenta tropical Cristina impactó a varias localidades de Centroamérica, como en El Salvador y Guatemala, dejando afectaciones en viviendas, inundaciones, deslizamientos de tierra y un fuerte oleaje que mantiene en alerta a las autoridades, pese a que el fenómeno se haya degradado a depresión tropical.

Desde el pasado 8 de junio, el meteoro mantuvo en alerta a los gobiernos de Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, con la activación de alertas preventivas y la suspensión de clases y algunas otras actividades, para evitar afectaciones mayores o la pérdida de vidas humanas.

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Estas son las afectaciones de Cristina en Centroamérica

Inundaciones y marejadas violentas se registraron en Nicaragua. Cristina afectó ranchos y negocios turísticos en zonas como Paso Caballos, Corinto y San Juan del Sur, dejando a miles de familias damnificadas.

Negocios al pie de las playas nicaragüenses lucen devastados, con la pérdida de mobiliario y electrodomésticos. Láminas retorcidas que quedaron inservibles y techos arrancados por la fuerza de la tormenta.

En esta imagen satelital difundida por la NOAA, la tormenta tropical Christina se forma en el océano Pacífico, frente a las costas de Nicaragua, el lunes 8 de junio de 2026. (NOAA vía AP) Imagen NOAA via AP

La intensidad de la tormenta en El Salvador obligó a las autoridades a suspender actividades académicas en todo el país como medida preventiva, debido a que estas podían causar daños en las zonas más vulnerables.

La medida estuvo en vigor el martes y miércoles en todos los centros educativos públicos y privados, así como para universidades e instituciones de educación superior, con el objetivo de proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo ante las condiciones climáticas adversas.

El fuerte oleaje en Costa Rica provocó que numerosas embarcaciones pequeñas naufragaran en la costa del Pacífico, dejando al menos a cinco personas desaparecidas.

La Comisión Nacional de Emergencias reportó incidentes en Costa Rica, principalmente en comunidades del Pacífico Norte, especialmente en Quepos, La Cruz y Matina, donde algunas embarcaciones quedaron volcadas.

En Honduras, el incremento del nivel del mar asociado a las condiciones meteorológicas adversas ha provocado inundaciones costeras en diversas comunidades cercanas al litoral. El avance del agua ha afectado viviendas, pequeños comercios y espacios públicos, generando preocupación entre los habitantes que dependen de estas áreas para sus actividades diarias.

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El sector pesquero figura entre los más afectados por la situación. Las fuertes marejadas y el oleaje elevado han dificultado las labores de pesca artesanal, obligando a numerosos pescadores a permanecer en tierra por razones de seguridad.

Además, los organismos de protección civil han recomendado restringir la navegación de embarcaciones pequeñas y reforzar las medidas de prevención en comunidades costeras vulnerable.

En Guatemala, aunque inicialmente se preveía que la tormenta ingresara directamente al territorio nacional, los pronósticos más recientes indican la debilitación, especialmente tras su paso por áreas cercanas a El Salvador. No obstante, las autoridades mantienen un seguimiento constante debido a la posibilidad de que sus efectos indirectos continúen generando condiciones peligrosas.

A pesar de la reducción esperada en la intensidad de la tormenta, el alto oleaje sigue representando una amenaza significativa para las zonas costeras guatemaltecas. En departamentos como Escuintla se han registrado olas de hasta diez metros de altura, lo que ha motivado la declaración de alerta naranja y la implementación de medidas preventivas para proteger a la población y la infraestructura local.

8 PM EDT Wed, 6/10: A broad area of low pressure could form over the Bay of Campeche on Friday from a westward-moving tropical wave located over the NW Caribbean Sea. Environmental conditions are forecast to be only marginally conducive (10% chance) for development, and the… pic.twitter.com/YiRl9V40Nk — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 10, 2026