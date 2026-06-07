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¿Quiénes son los dos candidatos de Perú que se disputan la presidencia?

La ciudadanía peruana votó este domingo 7 de junio a su próximo presidente en una elección que enfrenta a dos figuras políticas con visiones contrastantes sobre el rumbo del país

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Por:N+ Univision
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Video Elecciones Perú 2026: Keiko Fujimori lidera y crecen quejas por fraude ante 93% de actas procesadas

Este domingo 7 de junio, los peruanos acudieron a las urnas para elegir a su próximo presidente en una contienda que enfrenta a dos candidatos con visiones políticas contrastantes. La elección se produce en un contexto marcado por el aumento de la delincuencia y la creciente preocupación por la seguridad pública.

La segunda vuelta presidencial enfrentará a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, quienes lograron avanzar tras imponerse a otros 33 aspirantes en la primera ronda electoral. Debido a la complejidad del conteo y la estrecha competencia que anticipan algunas encuestas, se espera que los resultados definitivos tarden varios días en confirmarse.

Video Elecciones Perú | Keiko Fujimori lidera el conteo seguida por Rafael López Aliaga

¿Quiénes son los candidatos?

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Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular, es hija del expresidente Alberto Fujimori, una de las figuras más polémicas de la historia reciente de Perú. Mientras algunos sectores recuerdan su gobierno por la derrota de Sendero Luminoso y la estabilización de la economía durante la década de 1990, otros cuestionan las violaciones a los derechos humanos y las medidas autoritarias registradas durante su administración.

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Fujimori busca llegar a la presidencia tras haber sufrido tres derrotas consecutivas en segunda vuelta. Bajo el lema "Vuelve el orden", ha centrado su campaña en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia.

Entre sus principales propuestas destacan la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el retiro de Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el uso de tecnología para rastrear a extorsionadores, la militarización de las fronteras y el incremento de la presencia policial y militar en las zonas consideradas de alto riesgo.

La candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emite su voto en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales. Los peruanos elegirán a un nuevo presidente de entre un número récord de 35 candidatos para dirigir un país asolado por el crimen organizado y la inestabilidad política crónica. (Foto: AFP)
La candidata presidencial peruana del partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, emite su voto en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales. Los peruanos elegirán a un nuevo presidente de entre un número récord de 35 candidatos para dirigir un país asolado por el crimen organizado y la inestabilidad política crónica. (Foto: AFP)
Imagen STRINGER/AFP
Video Keiko Fujimori lidera el conteo de votos en Perú mientras López exige anular la elección

Por su parte, Roberto Sánchez, exministro y político identificado con sectores de izquierda, es conocido por su cercanía con el expresidente Pedro Castillo. El candidato ha logrado captar apoyo especialmente en las zonas rurales del país, donde mantiene una fuerte presencia y suele utilizar un sombrero tradicional durante sus apariciones públicas.

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Sánchez ha prometido combatir la corrupción dentro de las fuerzas policiales y promover reformas que permitan una mayor colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Asimismo, ha asegurado que buscará impulsar la generación de empleo y el crecimiento económico, al tiempo que ha descartado la nacionalización de empresas transnacionales dedicadas a la explotación de minerales y gas en territorio peruano.

El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula durante un discurso tras conocerse los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Lima el 12 de abril de 2026. La candidata de derecha Keiko Fujimori lideró las encuestas a pie de urna tras las controvertidas elecciones presidenciales peruanas del 12 de abril de 2026, pero no logró evitar una segunda vuelta tras una reñida votación marcada por irregularidades y una redada policial en la sede electoral del país. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula durante un discurso tras conocerse los primeros resultados de las elecciones presidenciales en Lima el 12 de abril de 2026. La candidata de derecha Keiko Fujimori lideró las encuestas a pie de urna tras las controvertidas elecciones presidenciales peruanas del 12 de abril de 2026, pero no logró evitar una segunda vuelta tras una reñida votación marcada por irregularidades y una redada policial en la sede electoral del país. (Foto de Luis ROBAYO / AFP)
Imagen LUIS ROBAYO/AFP

La inseguridad, una de las principales preocupaciones

La seguridad se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña electoral. El aumento de las extorsiones y otros delitos ha generado preocupación entre la población.

De acuerdo con una encuesta realizada en 2025 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 84% de los habitantes de zonas urbanas manifestó temor de convertirse en víctima de algún delito, reflejando el nivel de inquietud que existe actualmente entre los peruanos.

Video Cuestionan legalidad de elecciones en Perú tras jornada inédita de votación | Análisis
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