Noticias La fiesta comenzó antes del silbatazo: así se viven las primeras horas de la Copa Mundial en México Sombreros, máscaras de lucha libre, catrinas y el sonido de Cielito Lindo acompañaron la llegada de miles de personas que comenzaron a transformar las calles de la capital mexicana en una postal de entusiasmo y expectativa



Video Así amanece la Ciudad de México previo a la inauguración de la Copa

Antes de que el balón comenzara a rodar, la Copa Mundial ya había tomado las calles de la Ciudad de México. Bajo un cielo gris y una mañana fría, miles de aficionados avanzaban hacia el coloso de Santa Úrsula envueltos en banderas, cánticos y una mezcla de nerviosismo y entusiasmo que transformó la rutina capitalina en una celebración colectiva.

A unas horas de la ceremonia de apertura, programada para las 11:30 a. m. (hora local), y del partido inaugural entre México y Sudáfrica, previsto para las 13:00 horas, la fiesta futbolística ya se respiraba en cada andén, en cada fila y en cada conversación improvisada entre personas llegadas de distintos rincones del mundo.

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Familias completas, grupos de amigos, parejas y viajeros solitarios comenzaron a congregarse desde poco antes de las 05:00 de la mañana del jueves 11 de junio, fecha marcada en el calendario internacional este 2026.

Desde N+ Univision te contamos cómo se viven las primeras horas de esta jornada histórica, marcada por la euforia futbolística, las expresiones culturales mexicanas y la llegada de visitantes de distintas partes del mundo.

Aunque visitantes de países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Sudáfrica y Corea del Sur también se hicieron presentes, fueron los mexicanos quienes dominaron el paisaje con playeras verdes, sombreros gigantes, zarapes y una creatividad que convirtió el trayecto al estadio en un desfile cultural.

a fiesta mundialista ha comenzado, y así se viven en México los primeros momentos de la Copa Mundial 2026, con miles de aficionados celebrando la llegada del futbol. Imagen N+ Univision

El mundo vive un mosaico de identidad mexicana

Entre la multitud de aficionados de la Copa Mundial, aparecieron trajes de china poblana, atuendos de mariachi, referencias a la cultura mexica y catrinas pintadas con minucioso detalle. Algunos aficionados llevaban máscaras de lucha libre; otros, pelucas tricolores. Incluso hubo quienes maquillaban de manera solidaria a desconocidos para recrear calaveras, una expresión vinculada a la relación que México mantiene con la muerte como parte de su identidad cultural.

Los tradicionales gritos de "¡México!" se mezclaron con las notas de Cielito Lindo y otras canciones populares mexicanas. El águila del escudo nacional destacaba en banderas, camisetas y accesorios, mientras el característico sentido del humor mexicano encontraba espacio en carteles y disfraces.

México ya late al ritmo del futbol; estas son las imágenes que marcan el inicio de la Copa Mundial y el ambiente que se vive desde las primeras horas del torneo este 2026. Imagen N+ Univision

Crece la emoción por el debut mundialista

Los aficionados llegaron principalmente a través del Sistema de Transporte Colectivo, saturando los andenes, viviendo la euforia mundialista en las estaciones de la Línea 2 del Metro y el Tren Ligero para acercarse al estadio, en donde se mantienen filas ordenadas para ingresar.

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Aunque la apertura oficial del inmueble había sido anunciada para las 8:00 horas, fuentes confirmaron a N+ Univision que el acceso al recinto comenzó aproximadamente 20 minutos antes de lo previsto.

Influencers, creadores de contenido, medios de comunicación y aficionados comunes documentaban cada instante para compartirlo en redes sociales, capturando una atmósfera difícil de replicar fuera del contexto mundialista.

Entre banderas, cánticos y una emoción desbordante, así arrancan las primeras horas de la Copa Mundial en México este 2026. Imagen N+ Univision

La espera antes del silbatazo inicial

Las autoridades permitieron el ingreso únicamente a quienes contaban con boleto; sin embargo, algunos aficionados permanecían en las inmediaciones con la esperanza de conseguir una entrada en la reventa. Otros simplemente deseaban formar parte del ambiente o alentar a la Selección Mexicana desde el exterior.

Así transcurrieron las primeras horas del Mundial en la capital mexicana, entre expectativa, símbolos nacionales y una euforia que convirtió la espera en parte esencial del espectáculo. Mientras el reloj avanzaba hacia la ceremonia inaugural y el debut de México frente a Sudáfrica, los alrededores del estadio continuaban recibiendo a nuevos contingentes de aficionados.

Algunos buscaban el mejor sitio para tomarse una fotografía que inmortalizara el momento; otros intercambiaban banderas, entablaban conversaciones en distintos idiomas o compartían recomendaciones sobre la ciudad que los recibía.

En medio del sonido de tambores, trompetas y porras improvisadas, la capital mexicana ofreció a los visitantes extranjeros una primera postal del torneo: una celebración multitudinaria en la que el futbol funcionó como punto de encuentro entre tradiciones locales y la diversidad de quienes llegaron para ser testigos del arranque de la máxima competencia del balompié mundial.