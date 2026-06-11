Noticias Creyó que eran las mascotas del Mundial; en realidad eran policías que iban a arrestarlo El hombre observaba la inauguración del Mundial cuando dos personajes vestidos como las mascotas del torneo llegaron a su puerta para participar en un operativo policial en Perú

Video Santa y sus duendes atrapan a una banda de presuntos narcotraficantes en un extraño operativo en Perú

Dos policías peruanos disfrazados de Clutch y Maple, dos de las mascotas de la Copa Mundial, rompieron con un mazo de metal una puerta de una casa en un barrio pobre de Lima para ingresar junto a sus colegas y detener a un presunto microcomercializador de droga, informó el jueves la policía.

El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde —una unidad que combate la delincuencia común— dijo a la prensa que capturaron a Carlos Cabrera, de 48 años, con la ayuda de los dos agentes disfrazados. Explicó que sabía que Cabrera era aficionado al fútbol y se encontraba en su domicilio mirando la inauguración del evento deportivo en Ciudad de México cuando fue detenido.

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En la Copa del Mundo, Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos, mientras que Maple es un alce que representa a Canadá. México está simbolizado con un jaguar llamado Zayu.

Esta fotografía, facilitada por la Policía Nacional del Perú, muestra a agentes de la Unidad Terna disfrazados de mascotas de la Copa Mundial de la FIFA mientras detienen a un hombre durante una operación encubierta —en cumplimiento de una orden de registro e incautación— por el presunto delito de microcomercialización de drogas en Lima, el 10 de junio de 2026. Imagen AFP



La policía indicó luego en un comunicado que en la intervención se encontraron 2,524 envoltorios de pasta base de cocaína y una pistola. En Perú la micro comercialización de drogas se castiga con entre tres y siete años de cárcel cuando una persona es hallada con una cantidad que fluctúa entre 5 gramos y 50 gramos de pasta base de cocaína.

En anteriores operativos, policías peruanos se han disfrazado de otros personajes de ficción cinematográfica como “El Grinch”, “Freddy Krueger”, “Deadpool” y “Wolverine” o de la cultura popular como Papa Noel para acercarse a quienes van a detener sin despertar sospechas.