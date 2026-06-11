Creyó que eran las mascotas del Mundial; en realidad eran policías que iban a arrestarlo
El hombre observaba la inauguración del Mundial cuando dos personajes vestidos como las mascotas del torneo llegaron a su puerta para participar en un operativo policial en Perú
Dos policías peruanos disfrazados de Clutch y Maple, dos de las mascotas de la Copa Mundial, rompieron con un mazo de metal una puerta de una casa en un barrio pobre de Lima para ingresar junto a sus colegas y detener a un presunto microcomercializador de droga, informó el jueves la policía.
El coronel Carlos Alcántara, jefe del Escuadrón Verde —una unidad que combate la delincuencia común— dijo a la prensa que capturaron a Carlos Cabrera, de 48 años, con la ayuda de los dos agentes disfrazados. Explicó que sabía que Cabrera era aficionado al fútbol y se encontraba en su domicilio mirando la inauguración del evento deportivo en Ciudad de México cuando fue detenido.
En la Copa del Mundo, Clutch es un águila calva que representa a Estados Unidos, mientras que Maple es un alce que representa a Canadá. México está simbolizado con un jaguar llamado Zayu.
La policía indicó luego en un comunicado que en la intervención se encontraron 2,524 envoltorios de pasta base de cocaína y una pistola. En Perú la micro comercialización de drogas se castiga con entre tres y siete años de cárcel cuando una persona es hallada con una cantidad que fluctúa entre 5 gramos y 50 gramos de pasta base de cocaína.
En anteriores operativos, policías peruanos se han disfrazado de otros personajes de ficción cinematográfica como “El Grinch”, “Freddy Krueger”, “Deadpool” y “Wolverine” o de la cultura popular como Papa Noel para acercarse a quienes van a detener sin despertar sospechas.