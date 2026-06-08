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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pelean voto a voto la presidencia de Perú

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, tuvo 50,095% de los votos y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 49,905%. Esto genera que se encuentren en un empate técnico, según el recuento preliminar

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Por:N+ Univision
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Video Keiko Fujimori y Roberto Sánchez mantienen cautela ante empate técnico electoral en Perú

El domingo 7 de junio del 2026, en Perú, se realizó la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez y Keiko Fujimori, luego de que le ganaran a 33 candidatos en la primera ronda.

El Jurado Nacional de Elecciones ( JNE), Roberto Burneo, estimó que el resultado final de las elecciones para decidir al próximo mandatario federal estaría en los siguientes 30 días. Sin embargo, hasta este lunes se han contabilizado casi el 93% de las mesas de votación.

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¿Quién va ganando en las elecciones en Perú?

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De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales ( ONPE), Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, tuvo 50,095% de los votos y Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, 49,905%. Esto genera que se encuentren en un empate técnico, según el recuento preliminar.

Por parte de la candidata conservadora, Fujimori, en su hotel de Lima, pidió paciencia a sus seguidores y remarcó que no hay ningún ganador hasta el momento en la contienda.


En el caso de Sánchez, salió en la plaza San Martín y agradeció a los pueblos indígenas, los campesinos y sectores vulnerables que han decidido recuperar el gobierno para el pueblo.

Video Keiko Fujimori y Roberto Sánchez protagonizan cerrado duelo electoral en Perú

Alto nivel de rechazo por Roberto Sánchez y Keiko Fujimori en la primera ronda


En la primera ronda, más del 70% no votó ni por Keiko Fujimori ni por Roberto Sánchez. Poseyendo un rechazo elevado por parte de los votantes debido a sus vínculos con otros políticos. Fujimori alcanzó un 17,18% y Sánchez, por su parte, logró un 12,03%.

A Fujimori la relacionan directamente con la herencia autoritaria y de corrupción de su padre, el expresidente Alberto Fujimori, y, en el caso de Sánchez, el rechazo nace de la alianza que tiene con el expresidente Pedro Castillo, ya que lo perciben como caótico, porque en 16 meses hizo más de 70 cambios ministeriales.

Cabe mencionar que ambos candidatos se comprometieron a respetar los resultados oficiales, aunque hasta el momento se desconoce la fecha en la que se podrían saber, por lo que se mantiene la incertidumbre por parte de los peruanos.

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