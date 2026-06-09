Trasplantes Nueve años sin trasplantes de riñón en Venezuela: pacientes denuncian una espera que ha costado vidas Desde junio de 2017, la paralización de los trasplantes provenientes de donantes fallecidos ha dejado a miles de personas sin acceso a una alternativa que podría mejorar o prolongar sus vidas, obligándolas a depender de tratamientos de diálisis de forma permanente

Video Nueve años sin trasplantes en Venezuela: Así es la interminable espera de pacientes renales

Miles de pacientes renales en Venezuela continúan esperando una oportunidad para recibir un trasplante de riñón, un procedimiento que permanece suspendido en el país desde junio de 2017. La paralización de los trasplantes provenientes de donantes fallecidos dejó a miles de personas sin acceso a una alternativa que podría mejorar o prolongar sus vidas, obligándolas a depender de tratamientos de diálisis de forma permanente.

Uno de esos pacientes acude cada lunes a un centro de salud en Caracas para someterse a una sesión de diálisis. Desde hace 11 años asiste tres veces por semana para permanecer conectado durante cuatro horas a una máquina que limpia su sangre y le permite seguir viviendo. De esos 11 años, nueve los ha pasado esperando un trasplante que nunca llegó.

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"Nueve años esperando por un trasplante. Esperemos que se vuelva abrir este canal de riñones cadavéricos", relató el paciente, quien pidió mantener en reserva su identidad por temor a que hablar públicamente afecte su tratamiento.

La preocupación del paciente pareció confirmarse cuando, tras aceptar la entrevista, dos funcionarios intentaron persuadirlo para que no hablara con los medios. Sin embargo, decidió compartir su experiencia para visibilizar una espera que, según organizaciones de pacientes, se ha prolongado durante casi una década.

El hombre aseguró que mantiene la esperanza de que la situación cambie. "La esperanza tiene que estar allí porque si no, ¿de qué estamos viviendo?", expresó.

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Más de cien niños habrían muerto mientras esperaban un trasplante

Desde la suspensión de los trasplantes de riñón provenientes de donantes fallecidos, miles de pacientes renales han permanecido en lista de espera. De acuerdo con organizaciones que acompañan a las familias afectadas, muchos de ellos han perdido la esperanza y también la vida.

Entre los fallecidos se encuentran más de cien niños durante estos nueve años, según denunciaron representantes de organizaciones civiles. El caso más reciente corresponde a un menor que murió la semana pasada en el Hospital J. M. de los Ríos.

"Es que todos los niños prácticamente han fallecido, quedan niños que por supuesto que han sobrevivido, pero han sido muy pocos", compartió Katerine Martínez, directora de la ONG Prepara Familias.

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Datos extraoficiales citados por activistas indican que en 2015 existían más de 15 mil pacientes renales en Venezuela. Actualmente, esa cifra se habría reducido aproximadamente a la mitad.

"Esos pacientes de una u otra forma fallecen, pues como siempre voy a decir, por problemas derivados de las diálisis", afirmó Reymer Villamizar, director de la organización Amigos del Trasplante.

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Pacientes vuelven a exigir la reactivación de los trasplantes

A lo largo de estos nueve años, pacientes renales y sus familiares han participado en distintas protestas para alertar sobre el riesgo que enfrentan quienes dependen de un trasplante para mejorar su calidad de vida o sobrevivir.

Según denunciaron, las movilizaciones han estado acompañadas de pocas respuestas y promesas incumplidas por parte de las autoridades. Mientras tanto, la espera continúa para quienes siguen dependiendo de tratamientos de diálisis.

Ahora, los pacientes comienzan nuevamente a exigir la reactivación de los trasplantes en Venezuela y reclaman una respuesta de las autoridades ante una situación que consideran cada vez más urgente.