Noticias “Un dolor inmenso”: pescadores de Manta, Ecuador, pierden sus barcos y su sustento tras devastador incendio en el puerto Las llamas avanzaron barco por barco mientras pescadores veían cómo el mar se convertía en fuego en el Puerto de Manta

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“El rostro de la desesperanza”

Un pescador sale del mar, se arrastra con dificultad fuera del agua, le pesa la desesperanza. Frente a él, la estructura de madera y fibra de vidrio de un enorme barco resguarda celosamente un fuego que lo consume. El barco lleva prendido más de doce horas y con él, su fuente de ingreso, lo que era su hogar en alta mar y su identidad como pescador. El agua salada diluye sus lágrimas y sus lamentos se ahogan en el sonido de las olas del mar.

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La luz que irradia el barco en llamas no dejó caer la oscuridad de la noche el día en que el mar ardió en el Puerto de Manta, Ecuador, la capital atunera del mundo.

El sábado 6 de junio, minutos antes del mediodía, un fuerte incendio se desató en la rada del Puerto Artesanal de Manta, en la provincia de Manabí, Ecuador. En total, 35 embarcaciones quedaron destruidas, entre lanchas pequeñas y fibras medianas, así como barcos de gran tamaño que fueron consumidos por un fuego que desafió por más de 30 horas a los bomberos del puerto. Dos personas resultaron con quemaduras en más del 60 por ciento del cuerpo. Las pérdidas se calculan en millones de dólares. Las afectaciones a la economía local son incalculables.

“Los barcos seguían quemándose en el mar y las autoridades ya estaban anunciando la causa del incendio” criticaban los reporteros mantenses que, en toda la historia reciente del puerto, jamás habían documentado una tragedia de tales dimensiones.

“El mar se prendió”

Ese sábado en Manta una embarcación tras otra cedió a las llamas y el humo oscureció el cielo mientras el fuego consumía sin piedad el futuro de cientos de pescadores y sus familias, sin que nadie pudiera detenerlo.

Incendio del sábado 06 de junio en la rada del Puerto artesanal de Manta, Ecuador. Imagen Ana M Islas.

Un chispazo por trabajos de soldadura. Ese fue el veredicto preliminar del Departamento de Bomberos de Manta, un veredicto que acallaba las versiones de que lo que ocurrió en Manta estaba vinculado a la criminalidad generada por disputas entre bandas locales del narcotráfico. Versiones que, como el fuego que se extendía de barco en barco, corrían de boca en boca entre los mantenses que se arremolinaron en el malecón para ver cómo ardía parte de una de las flotas de pesca comercial y artesanal más importantes del Pacífico Oriental.

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Después, un informe preliminar de la Secretaría de Gestión de Riesgos detalló que el incendio se produjo por una explosión en un generador de diésel en una embarcación donde empezó el fuego, la embarcación “Jesús es mi Rey”.

“Si no bajaban se terminaban chamuscando”

Un video compartido en redes sociales muestra el momento en que el fuego inició en Manta. Una lancha se acerca a un barco que es abrazado por las llamas, tres hombres se sostienen de una orilla. Dos, bajan a la lancha que los alejará del infierno, pero en la piel tienen las marcas de haberlo atravesado. El tercer hombre, sin heridas visibles, llama insistentemente por celular, grita desesperado para avisar que un feroz incendio se está desatando.

Los trabajadores del barco “Jesús es mi Rey” donde inició el fuego. Dos resultaron heridos de gravedad. Imagen Ana M Islas / Cortesía familiares.

Días después conoceríamos sus nombres y sus rostros. Los dos heridos son Jostin Jesús Mantuano Mero, de 20 años, y José Alfredo Anchundia Franco, de 25, ambos están en una unidad de cuidados intensivos en un hospital público. El tercero, es José Luis Mantuano Bailón, de 40 años de edad y padre de Jostin. Los tres se dedican a hacer trabajo eléctrico y mecánico.

“Lo que pasó fue una explosión en la parte de arriba del barco. No demoró mucho y al segundo explotó la parte de adelante, la proa. “Ya nos veníamos, solamente estábamos recogiendo las herramientas” nos cuenta José Luis quien hace guardia afuera del Hospital General Dr. Rafael Rodríguez Zambrano, donde está su hijo.

A José Luis le molesta, y le preocupa, que las autoridades quieran señalar que él, Jostin y José Alfredo son los responsables de haber provocado un chispa con alguna máquina de soldar y desatar el fuego en Manta.

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“En primer lugar no trabajamos en soldadura, siempre hemos trabajado en lo eléctrico. Desde los diez años me dedico a esto. Tengo los videos de lo que estábamos trabajando. “Tengo los videos que constatan que los generadores estaban apagados” insiste José quien enseñó el oficio a su hijo desde que este tenía 14 años, hoy seis años después, el joven se debate entre la vida y la muerte con 85 por ciento de su cuerpo quemado.

“Un dolor inmenso”

Algunas embarcaciones ardieron por más de 30 horas tras ser arrastradas por el viento a playas cercanas. Imagen Ana M Islas.

El día después del incendio, Manta despertó de la pesadilla a una realidad peor: en el mar, los barcos aún quemándose porque no cedían a los bomberos, su madera se resiste a morir, su fibra de vidrio es combustible puro para un fuego que insiste en vivir. Y en la arena, la evidencia de la devastación: los restos de once lanchas pequeñas, apiladas por esos pescadores que las tripulaban por años para llevar el sustento a sus familias.

Así quedó el barco “Mi Blanquita” fuente de ingreso de al menos 15 familias en Manta, Ecuador. Imagen Ana M Islas.



“Como usted verá quedó totalmente devastado. Un dolor inmenso, un dolor inmenso” relata Agustín Chica, dueño de la embarcación “Mi Blanquita”, una inversión de 180 mil dólares que fue su sustento familiar por 16 años. Y también era fuente de trabajo de 14 personas más, desde el cocinero hasta el Capitán.

“No hay ni una ayuda del gobierno aquí, nada, solo queda ver nada más la tristeza como nos ven aquí a nosotros” relata John Joao, un pescador de 38 años que había hecho del barco “Mi Blanquita” su fuente de trabajo los últimos cuatro años .

Daniel Archundia es otro pescador afectado: tiene 62 años, se dedica a la pesca desde los 16. Su barco “Rosi Mariel” tenía 25 años y empleaba a 16 personas.

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“Se nos quemaron cinco lanchas y el barco, unos 300 mil, 250 mil… Triste, pero hay que seguir para adelante, no queda más, seguir siempre para adelante, para adelante”

En Manta, el fuego no solo exhibió la precaria situación en la que trabajan los pescadores, también la falta de empatía y liderazgo de las instituciones para atender la crisis: la Capitanía de Puerto, la autoridad marítima local encargada de regular la seguridad marítima, el control de embarcaciones y salvaguardar la vida humana en el mar, cedió al cuerpo de bomberos la vocería para comunicar los detalles del siniestro.

Debido a la gravedad de la tragedia, Manta exige una investigación seria y profunda no solo del hecho, sino del contexto en el que sucedió, uno marcado por la precarización del sector que irónicamente sostiene el PIB local y la inseguridad y creciente criminalidad que asfixia a la ciudad.