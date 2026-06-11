Noticias ¿Viajas a la Ciudad de México para el Mundial? Esta es la forma más fácil de ir del aeropuerto al estadio por menos de 21 dólares La capital mexicana puso en marcha un servicio especial para facilitar los traslados de quienes llegan del extranjero para los partidos del Mundial, con rutas definidas, frecuencias programadas y opciones de pago sin efectivo



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Para muchos aficionados, el Mundial comienza mucho antes del primer gol; empieza en la fila de migración, entre maletas, camisetas de selecciones nacionales y la búsqueda apresurada de una ruta confiable hacia el partido.

Con esa escena en mente, este jueves 11 de junio de 2026 inicia operaciones el servicio especial 'Ride', pensado para facilitar el traslado de quienes llegan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ( AICM) y se dirigen directamente a los encuentros mundialistas.

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El servicio combina dos sistemas de transporte público. El primer tramo estará operado por Metrobús (el sistema de autobús de tránsito rápido de la ciudad), que ofrecerá un recorrido especial desde el aeropuerto hasta las inmediaciones del Palacio de los Deportes (que se encuentra a unas tres millas y media del aeropuerto).

Ahí, los pasajeros podrán abordar un trolebús identificado como servicio Ride, operado por el Servicio de Transportes Eléctricos (Trolebús), que los llevará de manera directa hasta la sede de los partidos mundialistas en la capital del país.

¿Cómo llegar del Aeropuerto de la Ciudad de México al estadio?

El servicio especial de Metrobús partirá de la Terminal 1 del aeropuerto, realizará una parada en la Terminal 2 y continuará hasta el Palacio de los Deportes sin paradas intermedias. Las unidades pasarán aproximadamente cada 15 minutos.

Una vez en ese punto, los usuarios deberán hacer el transbordo al trolebús, que conectará directamente con el estadio, evitando a los visitantes la necesidad de buscar taxis, aplicaciones de transporte o rutas adicionales en una ciudad que puede resultar abrumadora para quienes la conocen por primera vez.

Además, las zonas de ascenso y descenso estarán señalizadas y contarán con personal identificado para orientar a los aficionados.

¿Cuánto cuesta el traslado en la Ciudad de México en dólares?

La tarifa del servicio especial de Metrobús es de 30 pesos mexicanos, equivalentes aproximadamente a 1.60 dólares. El viaje en el trolebús tiene un costo de 350 pesos mexicanos, alrededor de 18.60 dólares.

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En total, el trayecto completo desde el aeropuerto hasta el estadio representará una inversión de 380 pesos mexicanos, unos 20.20 dólares.

Formas de pago y recomendaciones para visitantes

El acceso al Metrobús podrá realizarse mediante la Tarjeta de Movilidad Integrada (MI, la tarjeta compatible con los principales medios de transporte urbanos), tarjetas bancarias de crédito o débito, así como teléfonos inteligentes y relojes con tecnología NFC.

No obstante, las autoridades mexicanas recomiendan a los visitantes internacionales adquirir la Tarjeta de MI en las máquinas ubicadas en las Terminales 1 y 2 del aeropuerto y recargarla con 380 pesos mexicanos ( 20.20 dólares aproximadamente) para cubrir tanto el traslado en Metrobús como el acceso al trolebús hacia la sede donde se juega el partido inaugural de la Copa Mundial.

En una ciudad donde el tráfico suele formar parte de la experiencia cotidiana, este nuevo esquema busca que los aficionados tengan una preocupación menos. Después de todo, el viaje al Mundial debería estar marcado por la emoción del disfrute del partido y no por la incertidumbre de cómo llegar a él.