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El partido 1000 en la historia dela Copa Mundial se jugara en una ciudad mexicana

El duelo Túnez vs Japón marcará no solo el partido número 1000 de la Copa Mundial, sino también una jornada de celebraciones en la ciudad de Monterrey, México

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Por:N+ Univision
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Video Mundial 2026: Gianni Infantino anuncia el partido mil de las Copas del Mundo: Túnez vs. Japón

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció que el partido número 1000 en la historia de las Copas del Mundo se jugará en México, específicamente en Monterrey, un hecho que quedará registrado como uno de los hitos más simbólicos del futbol internacional.

El encuentro será protagonizado por Túnez y Japón, el próximo 20 de junio de 2026, dentro de la fase de grupos de la Copa Mundial, en el Estadio Monterrey, una de las sedes del torneo.

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“El día 20 de junio se va a celebrar un partido histórico en Monterrey. El partido número mil de la historia de los mundiales: Túnez vs Japón, el partido número mil. “Va a ser una fiesta total como todos los partidos aquí en Monterrey”, expresó Infantino a través de sus redes sociales, destacando el carácter especial del encuentro.

Desde el sorteo de grupos, este duelo fue identificado como uno de los más simbólicos del calendario, no solo por su valor deportivo dentro del Grupo F —integrado también por Países Bajos y Suecia—, sino por el peso histórico que adquiere al convertirse en el partido mil en la historia del torneo.

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En la ciudad ya se preparan distintas actividades conmemorativas. De acuerdo con autoridades locales, se contempla la instalación de un muro con 1000 placas que representen cada uno de los partidos disputados en la historia de las Copas Mundiales, además de proyectos de legado social como la entrega anual de mil becas para jóvenes en Monterrey.

Monterrey, sede mundialista por segunda ocasión

En esta edición, Monterrey volverá a figurar como sede de la Copa del Mundo, marcando su segunda participación en la historia del torneo. La entidad ya había sido escenario mundialista en el pasado, cuando albergó ocho partidos durante la edición de México 1986.

La ciudad también ha sido cuna de figuras del deporte como el exdelantero de la selección mexicana y del LA Galaxy, Giovani dos Santos, quien disputó más de 100 partidos internacionales con el Tri.

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En el futbol, Monterrey vive una de sus expresiones culturales más intensas a través del llamado Clásico Regiomontano, la rivalidad entre el C.F. Monterrey y Tigres UANL, considerada una de las más apasionadas del país.

El C.F. Monterrey, fundado en 1945, fue el primer equipo profesional de la ciudad y, con el paso del tiempo, especialmente tras el Mundial de 1970, el deporte comenzó a consolidarse como un fenómeno social en la región.

Años más tarde, en 1974, la llegada de Tigres UANL a la primera división fortaleció una de las rivalidades más importantes del futbol mexicano. Desde entonces, ambos clubes han protagonizado temporadas con estadios llenos y una afición profundamente entregada, consolidando a Monterrey como una de las plazas futbolísticas más relevantes del país.

A sus habitantes se les conoce como “regios” o “regiomontanos”, una identidad que ha trascendido fronteras y que está estrechamente ligada al orgullo local. Entre sus símbolos naturales más representativos destaca el Cerro de la Silla, cuya cima más alta, el Pico Norte, ofrece una de las vistas más icónicas de la ciudad.

Monterrey, además de su relevancia cultural y deportiva, es una de las ciudades más grandes e importantes de México. Forma parte de la zona metropolitana más dinámica del norte del país, con una fuerte presencia industrial, financiera y educativa que la posiciona como un motor económico nacional.

Su ubicación geográfica también le otorga una ventaja estratégica clave: se encuentra relativamente cerca de la frontera con Estados Unidos, lo que ha favorecido el comercio, la inversión extranjera y el intercambio cultural. Esta cercanía ha convertido a Monterrey en un punto de conexión fundamental entre México y el mercado estadounidense, consolidando su papel como una ciudad global en constante crecimiento.

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