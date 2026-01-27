Sheinbaum aclara si foto de Ryan Wedding que mostró es IA: ¿México buscaba a exatleta olímpico?
En su Mañanera del Pueblo, la presidenta explicó si en México buscaban al canadiense
Video Ryan Wedding comparecerá ante tribunal en California, ¿qué pasará en la audiencia del exatleta olímpico?
Durante la conferencia matutina de hoy, 27 de enero de 2026, de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró si la foto de Ryan Wedding que mostró en su mañanera del día de ayer es IA; esto dijo sobre si México buscaba al exatleta olímpico.
Primero, toda red social tiene una política que cuando hay una fotografía o información con IA, un video, tiene que tener las letras IA o AI, en este caso no tiene ningún indicativo que sea Inteligencia artificial.Claudia Sheinbaum, presidenta de México.
Destacó que las autoridades sí estaban en operativos para buscar al canadiense, sin embargo, no fueron en conjunto con alguna autoridad de Estados Unidos.
Ryan Wedding en una fotografía de su Instagram es proyectada en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Imagen Presidencia de la República
Información en desarrollo.
FBPT
