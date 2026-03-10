¿México apoya guerra en Irán? Presidenta envía mensaje a 11 días del conflicto en Medio Oriente
La presidenta mexicana habló acerca de la baja de los precios del petróleo y envió un mensaje sobre la ofensiva de EEUU e Israel
Video Sheinbaum reafirma su rechazo al ingreso del Ejército de EEUU a México
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió un mensaje a 11 días del conflicto en Medio Oriente; en N+ Univisión te compartimos cuál fue y qué mencionó sobre la guerra en Irán.
El presidente Trump dijo que piensa que la escalada no va a durar mucho tiempo y eso hizo que bajaran los precios comparados a como estaban el domingo, que llegaron a 110 dólares el barril (…) Lo mejor sería que llegáramos a la paz lo más pronto posible para que no hubiera no solamente esta situación económica, sino principalmente vidas humanas en riesgo.Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México.
