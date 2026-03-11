ÚLTIMA HORA Noticias Presidenta de México toma decisión sobre comentarios de Musk: ¿Demandará a dueño de X? Luego de la polémica por las publicaciones en X (antes Twitter) del dueño de la red social, Elon Musk, en las que el magnate insinuó que la presidenta de México responde a intereses de cárteles de la droga, Claudia Sheinbaum ha tomado una decisión sobre la posible demanda en contra del empresario



Luego de la polémica por las publicaciones en X (antes Twitter) del dueño de la red social, Elon Musk, en las que el magnate insinuó que la presidenta de México responde a intereses de cárteles de la droga, Claudia Sheinbaum Pardo ha tomado una decisión sobre la posible demanda en contra del empresario.

“Tomé la decisión de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil en este caso. Ya veremos si continúa; lo reevaluaremos”, informó la presidenta el miércoles 11 de marzo de 2026 durante su conferencia de prensa matutina.

Límites de libertad de expresión

Durante la conferencia, mejor conocida como “ Mañanera del Pueblo”, la mandataria también se refirió al debate sobre los límites de la libertad de expresión en las plataformas digitales, luego de que Musk la acusada de violar sus derechos humanos y de no permitirle dar sus opiniones.

“El límite entre las plataformas digitales y la comunicación en las plataformas es una gran discusión, porque es: ¿hasta dónde llega la libertad de expresión? y ¿hasta dónde puede agredir a una persona? Siempre está ese debate”, dijo Sheinbaum.

La presidenta mexicana señaló que estas plataformas operan a nivel global, lo que abre una discusión más amplia sobre su regulación y su impacto en todo el mundo, luego de que la polémica por las declaraciones de Musk tomaran relevancia internacional.

“Las plataformas finalmente son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional… pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país”, afirmó.

¿México regulará uso de redes sociales?

Sheinbaum también consideró necesario abrir una discusión sobre el acceso de niñas y niños a las redes sociales y los efectos que puede tener el uso prolongado de estas plataformas.

“También creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener acceso a las redes. Un debate; no estoy diciendo que lo sancionemos o que lo quitemos, no”.

“Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y en las niñas. Son debates que en el país tenemos que dar; no tiene que ver con un partido político o una plataforma. Es indispensable que haya esta discusión en el país por lo que significa hoy el uso de las plataformas y, más aún, el uso de la inteligencia artificial en ellas”, declaró.

Finalmente, la presidenta reiteró que la discusión sobre el papel y los límites de las plataformas digitales seguirá abierta en el país, en un contexto en el que su uso se ha vuelto cada vez más común entre distintos sectores de la población.

