Varias aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela en medio de especulaciones sobre posibles operaciones de EEUU

Seis aerolíneas cancelaron este sábado sus conexiones con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un "aumento de la actividad militar" en medio del despliegue de fuerzas estadounidenses en el Caribe, informó a la AFP el gremio de líneas aéreas.

La española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la trinitaria Caribbean, la brasileña GOL y la chilena Latam cancelaron sus operaciones, dijo la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Marisela de Loaiza, quien no precisó por cuánto tiempo será la suspensión.

"Los vuelos comerciales internacionales pudieran verse afectados por actividades ajenas a la aviación civil que se llevan a cabo en el espacio aéreo", añadió la ALAV.

La suspensión de los vuelos se produce al día siguiente de que Administración Federal de Aviación (FAA) de EEUU instara a las aeronaves que circulan por el espacio aéreo venezolano a "extremar la precaución" debido al "empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores".

"Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra", indicó la FAA.

Por el momento se mantienen operando la panameña Copa, Air Europa, Turkish, la venezolana Laser y la española PlusUltra, precisó De Loiza.

En un comunicado, ALAV exhortó a las personas "que poseen boletos en las diferentes aerolíneas que prestan servicio en Venezuela, y cuyos vuelos están programados para los próximos días o semanas" a que "estén atentos a cualquier aviso de su aerolínea".

En la página web del Aeropuerto Internacional de Maiquetía aparecen como cancelados este sábado los vuelos de TAP y Avianca.

Cartel de los Soles, "organización terrorista"

La medida ocurre cuando Estados Unidos parece estar listo para iniciar una nueva fase de operaciones relacionadas con Venezuela y el gobernante Nicolás Maduro, que pudieran incluir operaciones encubiertas, de acuerdo con fuentes gubernamentales citadas por Reuters.

Aunado a esto, este lunes entra en vigencia la designación como organización terrorista del Cartel de los Soles por parte del gobierno de EEUU, que considera a Maduro como cabeza de la organización y ofrece por él una recompensa de 50 millones de dólares.

En este contexto, Estados Unidos movilizó al mar Caribe el portaviones más grande del mundo, el Gerald R. Ford, junto a una flotilla de buques de guerra y aviones caza para operaciones antidrogas, que Maduro denuncia como una "amenaza" para forzar su derrocamiento.

Desde de septiembre, las fuerzas estadounidenses han atacado más de 20 embarcaciones presuntamente dedicadas al narcotráfico en el mar Caribe y el Pacífico oriental, causando la muerte de 83 personas.

Además, se han reportado vuelos de aviones caza y bombarderos de EEUU sobre las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

