México ¿Quiénes son los mineros mexicanos que hallaron muertos en Sinaloa? Siguen buscando a desaparecidos Las víctimas forman parte de un grupo de 10 empleados de una mina canadiense que fueron privados de la libertad por hombres armados

El gobierno mexicano identificó los cuerpos de tres mineros localizados en una fosa clandestina, en la zona serrana del municipio de Concordia, en el estado de Sinaloa.

Las víctimas forman parte de un grupo de 10 empleados de una mina canadiense que fueron privados de la libertad por hombres armados a inicios de año.

¿Quiénes son los mineros de empresa canadiense identificados?

Los mineros identificados hasta el momento son tres y sus nombres son:

José Ángel Hernández Vélez, de 37 años, originario del estado de Zacatecas, trabajador de la minera Vizsla Silver Corp.

José Manuel Castañeda Hernández, de 43 años, originario de Guerrero, empleado de la minera Vizsla Silver Corp.

Ignacio Aurelio Salazar Flores, originario del estado de Zacatecas, quien laboraba para la minera Vizsla Silver Corp.

Los restos de los tres empleados fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Mazatlán por servicios periciales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Gobierno de México lamenta lo ocurrido con trabajadores mineros

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum informó en su conferencia de prensa que el Gobierno mexicano está cerca de las familias.

Indicó que ya hay personas detenidas por este caso y que siguen las investigaciones y el contacto con la minera canadiense.

“El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México estuvo atento y buscándolos. Hay detenidos en este caso; los propios detenidos fueron los que

mencionaron la información que después se tuvo”.

La mandataria mexicana dijo estar en contacto con las familia y deseó que algo así no vuelva a suceder.

“Lamentamos mucho lo ocurrido y estamos cerca de las familias, y que no vuelva a ocurrir una situación así”, sostuvo.

En tanto, la minera Vizsla Silver Corp. emitió un comunicado en el que dio a conocer que algunas familias de los trabajadores les notificaron que fueron localizados sin vida.

“La Compañía se encuentra a la espera de la confirmación por parte de las autoridades mexicanas y proporcionará información adicional cuando sea pertinente”, indicó.

Michael Konnert, presidente y director general de Vizsla, se dijo devastado por el suceso.

“Estamos devastados por este desenlace y por las trágicas pérdidas de nuestros colegas. Enviamos nuestras más profundas condolencias a sus familias, amigos y compañeros de trabajo, así como a toda la comunidad de Concordia”, se lee en el mensaje.

Mientras que en redes sociales, el sector minero también lamentó el asesinato de los tres trabajadores y exigió que se hagan las investigaciones correspondientes, así como garantías de seguridad.

Por su parte, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, AC. exigió la aplicación de la ley y también pidió garantías de seguridad.