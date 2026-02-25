armas de fuego ¿Quiénes iban en lancha procedente de Estados Unidos a Cuba? El gobierno cubano dijo el miércoles por la noche que los 10 pasajeros de un barco que abrió fuego contra sus soldados eran cubanos armados residentes en Estados Unidos que intentaban infiltrarse en la isla para cometer actos de terrorismo.

Video "No voy a especular": Marco Rubio sobre el ataque a lancha en aguas de Cuba que dejó cuatro muertos

El Ministerio del Interior cubano afirmó este miércoles por la noche que los diez ocupantes de la lancha rápida procedente de Estados Unidos interceptada en sus aguas territoriales “tenían intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas”.

La lancha, según un comunicado previo de las autoridades cubanas, había entrado de forma ilegal en aguas territoriales. Sus tripulantes comenzaron a disparar sobre la embarcación de las Tropas Guardafronteras que les dio el alto infructuosamente para proceder a su identificación.

Entre los participantes detenidos, de acuerdo a los interrogatorios preliminares, se identificó a Amijail Sánchez González, Leordan Enrique Cruz Gómez, Conrado Galindo Sariol, José Manuel Rodríguez Castelló, Cristian Ernesto Acosta Guevara y Roberto Azcorra Consuegra.

Entre los fallecidos se identificó a Michel Ortega Casanova. El gobierno cubano también confirmó que trabaja en la identificación de los otros 3.

El gobierno de Cuba aseguró que “el proceso de investigación continúa hasta que se esclarezcan totalmente los hechos”.

La respuesta de EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, había confirmado en una conferencia de prensa que estaba al tanto del incidente y que Estados Unidos está reuniendo ahora su propia información para determinar si las víctimas eran ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes. Rubio también aseguró que no se trataba de una operación del gobierno de Estados Unidos y que no iba a “especular sobre de quién era el barco, qué estaban haciendo, por qué estaban allí o qué sucedió realmente”.

Finalmente, concluyó la conferencia diciendo: “Lo sabremos, y cuando lo sepamos, se lo diremos y haremos lo que haya que hacer al respecto, dependiendo de lo que sea”.

El tiroteo amenaza con aumentar las tensiones entre Estados Unidos y Cuba. Tras la destitución del presidente venezolano Nicolás Maduro, el presidente Donald Trump y altos funcionarios de su administración han adoptado una postura cada vez más agresiva hacia Cuba, cuya economía se había mantenido a flote en gran medida gracias al petróleo venezolano.