Colombia Presidente de Colombia decreta 3 días de duelo nacional por muerte 69 personas en accidente aéreo Recién se informó que aumentó el número de militares y policías muertos en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia.

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Este martes 24 de marzo de 2026, el presidente de Colombia, Gustavo Petro decretó luto nacional en el país sudamericano en memoria de los 69 uniformados que murieron en un accidente aéreo.

"He decretado tres días de duelo en todo el territorio nacional en memoria de los 69 uniformados pertenecientes al Ejército, Fuerza Aeroespacial y la Policía Nacional que perdieron la vida en el accidente aéreo en Puerto Leguízamo - Putumayo el pasado 23 de marzo" escribió en X.

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Detalló que las banderas deben izar a media hasta en honor a las víctimas.

"Las banderas izarán a media asta en toda entidad pública, guarnición militar y de policía y en cada embajada de Colombia en el mundo. Se realizarán los honores militares correspondientes a este hecho que nos enluta como país", detalló .

Video Cerca a 70 la cifra de soldados fallecidos tras el trágico accidente aéreo en Colombia

¿Cuántos soldados colombianos han muerto por accidente aéreo?

Este martes se informó que aumentó a 69 el número de militares y policías muertos en uno de los accidentes aéreos más letales de la historia reciente de Colombia, según un nuevo balance ofrecido por el Comando de las Fuerzas Militares, que dio por concluidas las tareas de búsqueda y rescate.

La cifra de muertos coincide con los que menciona Petro en su mensaje sobre el luto nacional en Colombia.

Video Reportan sobrevivientes de accidente aéreo en Colombia

El accidente dejó 57 militares heridos, además de pobladores que acudieron para intentar rescatar a los sobrevivientes y que sufrieron lesiones por las municiones que estallaron en medio de las llamas.