Colombia

Accidente de avión militar hoy: Esto pasó con aeronave Hércules con tropas de Colombia

Este lunes se reportó un accidente de un avión Hércules, con tropas de Colombia, que despegaba de Putumayo

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Un avión Hércules de las Fuerzas Armadas de Colombia sufre un accidente en Puerto Leguízamo

Este lunes 23 de marzo de 2026 se informó de un accidente de un avión militar de Colombia, que iba con elementos de tropa, cuando despegaba de una aeropuerto en Putumayo.

Apenas en la madrugada se confirmó la muerte de dos personas por un accidente en el aeropuerto LaGuardia, luego de que un avión de Air Canada Express chocó contra un camión.

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Horas más tarde, se reportó la suspensión de vuelos en otro aeropuerto de Estados Unidos, cuando empleados evacuaron la torre de control del Newark Liberty International.

¿Cómo fue el accidente del avión Hércules de Colombia?

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, confirmó el accidente del avión en un mensaje en su cuenta de la red social X.

“Unidades militares ya se encuentran en el lugar de los hechos; sin embargo, aún no se ha determinado con precisión el número de víctimas ni las causas del siniestro”, aclaró el ministro.

Pedro Arnulfo Sánchez explicó que el avión Hércules "sufrió un trágico accidente mientras despegaba de Puerto Leguízamo (Putumayo), cuando transportaba tropas de nuestra Fuerza Pública".

Además, aseguró que se activaron todos los protocolos de atención para las víctimas y sus familias, "así como la investigación correspondiente".

Expreso mis más sinceras condolencias a los familiares de quienes resultaron afectados y, en respeto a su dolor, hago un llamado a evitar especulaciones hasta contar con información oficial.
Pedro Arnulfo Sánchez, ministro de Defensa de Colombia

Por último, enfatizó en que se trata de "un evento profundamente doloroso para el país. Que nuestras oraciones acompañen y alivien en alguna medida el dolor".

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