Noticias

Así era el avión Hércules que se accidentó en Colombia: Características de aeronave militar

Los modelos de este tipo de nave han estado en todo el mundo, como el C-130, que está en más de 63 países, y se han producido más de 70 variantes del mismo

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Un avión Hércules de las Fuerzas Armadas de Colombia sufre un accidente en Puerto Leguízamo

Este lunes 23 de marzo de 2026 se informó de que un avión Hércules de Colombia sufrió un accidente mientras despegaba en el aeropuerto en Putumayo.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, escribió en la mañana de este lunes queno se sabía el número exacto de víctimas, ni las causas del incidente con el avión militar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, momentos más tarde, John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, dijo a Caracol Televisión que en el avión Hércules iban “más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, incluso, confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos.

Más sobre Noticias

Accidente de avión Hércules en Colombia: Revelan cifra oficial de heridos por siniestro
2 mins

Accidente de avión Hércules en Colombia: Revelan cifra oficial de heridos por siniestro

América Latina
Honduras recibe a Kristi Noem en Casa Presidencial para diálogo de seguridad
1 mins

Honduras recibe a Kristi Noem en Casa Presidencial para diálogo de seguridad

América Latina
Cuba recupera parte de la energía tras colapso nacional del SEN por tercera vez en el mes
2 mins

Cuba recupera parte de la energía tras colapso nacional del SEN por tercera vez en el mes

América Latina
Cuba sufre segundo apagón nacional en una semana
1 mins

Cuba sufre segundo apagón nacional en una semana

América Latina
Un golpe de Estado y una dictadura: la historia de Argentina que el continente no olvida
3 mins

Un golpe de Estado y una dictadura: la historia de Argentina que el continente no olvida

América Latina
Silvio Rodríguez recibe fusil de combate AKM por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba
2 mins

Silvio Rodríguez recibe fusil de combate AKM por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba

América Latina
Fiscalía de Colombia desarticula "convención internacional de pelea de perros"
2 mins

Fiscalía de Colombia desarticula "convención internacional de pelea de perros"

América Latina
Costa Rica cerró hoy su embajada en Cuba y pidió que se fueran sus diplomáticos. La isla ya respondió
3 mins

Costa Rica cerró hoy su embajada en Cuba y pidió que se fueran sus diplomáticos. La isla ya respondió

América Latina
¿Quién recibe su pago de la Tarjeta Bienestar mañana jueves? Estos adultos mayores cobran su pensión
1 mins

¿Quién recibe su pago de la Tarjeta Bienestar mañana jueves? Estos adultos mayores cobran su pensión

América Latina
¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano
1 mins

¿Quién es ‘Lobo Menor’? Arrestan en México a implicado en asesinato de candidato ecuatoriano

América Latina

A continuación te contamos cuáles son las características del avión Hércules.

Características del avión Hércules

De acuerdo con la página de Lockheed Martin (LMT), el avión Hércules ha estado en todas partes del mundo desde su primer vuelo en el año 1954; ha tenido diferentes usos con el paso del tiempo, tal es el caso de recuperar satélites a pleno vuelo, lanzar bombas y hasta atacar objetos terrestres. Sin embargo, hay otros modelos que solo se usan para el comercio.

Las características de este transporte táctico son que su línea de producción tiene muchos años, al igual que es la nave más larga que se ha construido; tiene una enorme capacidad de carga, puede operar en cualquier pista de aterrizaje sin importar sus condiciones y posee mucha versatilidad para la adaptación de misiones especiales.

Los modelos del avión Hércules han estado en todo el mundo, como el C-130, que se encuentra en más de 63 países, y se han producido más de 70 variantes del mismo, ese fue el modelo que se estrelló en Putumayo este lunes.


En el caso del primer C-130A, en el año 1955, contaba con cuatro potentes motores turbohélice Allison T56-A-1A, en donde cada uno entregaba 3750 caballos de fuerza, no obstante, uno de los principales problemas que se llegó a dar fue con el cambio de paso de las hélices, el cual se resolvió volviéndolo modelo hidráulico.

PUBLICIDAD

Con el modelo de Super Hercules, este ha acumulado más de un millón de horas de vuelo en todo el mundo en operaciones especiales, extinción de incendios y de búsqueda y rescate alrededor del mundo.

ALM

Relacionados:
NoticiasColombiaAccidentes Aéreos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX