Noticias Así era el avión Hércules que se accidentó en Colombia: Características de aeronave militar Los modelos de este tipo de nave han estado en todo el mundo, como el C-130, que está en más de 63 países, y se han producido más de 70 variantes del mismo

Video Un avión Hércules de las Fuerzas Armadas de Colombia sufre un accidente en Puerto Leguízamo

Este lunes 23 de marzo de 2026 se informó de que un avión Hércules de Colombia sufrió un accidente mientras despegaba en el aeropuerto en Putumayo.

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, escribió en la mañana de este lunes queno se sabía el número exacto de víctimas, ni las causas del incidente con el avión militar.

PUBLICIDAD

Sin embargo, momentos más tarde, John Gabriel Molina, gobernador de Putumayo, dijo a Caracol Televisión que en el avión Hércules iban “más de cien pasajeros, en su mayoría militares”, incluso, confirmó que algunos soldados fueron rescatados heridos.

A continuación te contamos cuáles son las características del avión Hércules.

Características del avión Hércules

De acuerdo con la página de Lockheed Martin (LMT), el avión Hércules ha estado en todas partes del mundo desde su primer vuelo en el año 1954; ha tenido diferentes usos con el paso del tiempo, tal es el caso de recuperar satélites a pleno vuelo, lanzar bombas y hasta atacar objetos terrestres. Sin embargo, hay otros modelos que solo se usan para el comercio.

Las características de este transporte táctico son que su línea de producción tiene muchos años, al igual que es la nave más larga que se ha construido; tiene una enorme capacidad de carga, puede operar en cualquier pista de aterrizaje sin importar sus condiciones y posee mucha versatilidad para la adaptación de misiones especiales.

Los modelos del avión Hércules han estado en todo el mundo, como el C-130, que se encuentra en más de 63 países, y se han producido más de 70 variantes del mismo, ese fue el modelo que se estrelló en Putumayo este lunes.



En el caso del primer C-130A, en el año 1955, contaba con cuatro potentes motores turbohélice Allison T56-A-1A, en donde cada uno entregaba 3750 caballos de fuerza, no obstante, uno de los principales problemas que se llegó a dar fue con el cambio de paso de las hélices, el cual se resolvió volviéndolo modelo hidráulico.

PUBLICIDAD

Con el modelo de Super Hercules, este ha acumulado más de un millón de horas de vuelo en todo el mundo en operaciones especiales, extinción de incendios y de búsqueda y rescate alrededor del mundo.